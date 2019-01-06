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Названа официальная причина смерти Криса Кельми

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Сотрудники морга, где находится тело певца Криса Кельми, установили причину смерти артиста. "Смерть наступила по естественным причинам, но не от алкоголя. Там хроническое заболевание", – заявили они.

Более того, у Кельми были проблемы с сердцем. Напомним, Крис Кельми умер 1 января в своем доме в Подмосковье на 64-м году жизни. В последние годы он боролся с алкогольной зависимостью, передает РИА Новости.

6 января 2019, 10:03

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