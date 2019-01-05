У обнажившейся Волочковой сдали нервы
Волочкова радовала поклонников снимками, на которых она предстала во всей красе и оставила на себе минимум одежды. Грацию балерины оценили далеко не все.
Однако на сей раз Анастасия не стала молчать и жестко ответила на критику. У знаменитости сдали нервы, и она опубликовала видеообращение к завистникам.
"Все, кто говорит, что какой-то фотошоп у меня. Ноги вам мои длинные не нравятся. Так вот, чтобы этого фотошопа не было, вам всем нужно прилететь на Мальдивы прежде всего", – заявила балерина. После этого Волочкова бросила критикам белую розу, привезенную из Москвы. "Перчатка – это как на дуэль вызываю. Вы еще сядьте, попробуйте на шпагат!", – резюмировала она.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова продолжает скрывать личность своего нового возлюбленного, который частями появляется у нее на странице в Instagram. Впрочем, некоторые факты о своем ухажере она все же готова предать огласке.
"У меня сейчас есть в жизни любовь, есть мужчина. Впервые я не стала афишировать эту любовь, показывать лицо своего любимого. Это очень чистые, красивые, интересные отношения", – цитирует сайт "Комсомольская правда"Анастасию Волочкову. Она опровергла заявления некоторых пользователей Сети, что встречается с собственным охранником: "Мой мужчина уж точно не охранник, как писали сплетники". Для того, чтобы это понять, по ее словам, достаточно посмотреть на фото, где на руке у него надеты часы за два миллиона рублей.
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