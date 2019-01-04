Сексуальная Навка побила разведенного Петросяна

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 4 января
Лента новостей
16:33
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
16:17
Роскошные жены миллиардеров
11:33
Галкина отчитали за милое видео с детьми
10:59
Обман разрушил отношения Аллы Пугачевой и Криса Кельми
10:37
Звезда сериала "Папины дочки" впервые показала второго сына
09:42
Ужасные последствия: Из Юлии Скрипаль сотворили зомби
08:09
Остановиться он не может: Шаляпин женится на взрослой женщине
06:50
Олег Газманов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
23:17
Родион Газманов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
21:29
Согрешившие Дроздова и Пьеха раскаялись перед Корчевниковым
20:50
Ставший голубым Ургант попал под раздачу
19:22
Конец Петросенко: назван самый громкий развод года
18:39
Варваре выдали ружье после жуткого нападения в лесу
18:02
Апатия и стресс: Гузееву ждут тяжелые испытания и уход с Первого канала
17:29
Ургант лишился волос
17:20
"А кто не пьет?": Криса Кельми проводили с почтением
17:02
Кусайте локти: Какие секс-символы успели пожениться
16:37
В изменах Цекало обвинили его жену
15:59
"Попал в змеиное болото": От Алибасова ждут побега из семьи Шукшиной
15:22
"Не уходите": Цымбалюк-Романовская взвыла из-за тяжелой утраты
14:40
Минус десять лет: Муцениеце изменилась до неузнаваемости
14:20
Убийство Трампа и война: у Нострадамуса нашли страшное предсказание на 2019 год
13:55
Своенравная Маркл заставила принца Гарри отказаться от старых привычек
13:30
Топалов рассказал историю любви с Тодоренко
13:12
Предсказавшая смерть Кельми Борисова сделала заявление
12:36
Не из России: Волочкова рассказала о новом любовнике
12:03
Избитая жена Башарова приготовилась бежать из России
11:35
Эскортница из "Дома-2" о родах
10:58
Шепелева заметили на курорте с любовницей
10:21
У Первого канала нашли большие проблемы из-за голубых огоньков
09:07
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее
08:12
Цымбалюк-Романовская поплатилась за связь с Борисовым
07:24
Ядерная энергетика Урана несет глобальные перемены в январе
06:55
Юлианна Караулова поздравила "Дни.ру" с Новым годом
06:01
Ненужная вещь: Меланью Трамп ждет незавидная судьба
23:02
Александр Панайотов поздравил "Дни.Ру" с новым годом
22:20
Родные делят шикарное наследство Кельми
22:19
Николая Дроздова срочно доставили в больницу
22:03
Почему близкие бросили умирать алкоголика Кельми в одиночестве
21:39
Душераздирающие подробности последних дней Кельми
21:35
Топ-10 знаменитых перлов политиков
21:08
Умер Крис Кельми
20:15
Выскочка Меган Маркл побила новорожденного сына Кейт Миддлтон
19:19
"Драки, скандалы и травмы": "Дом-2" продолжит возмущать россиян
18:03
Народное достояние: атаку на любимую новогоднюю традицию россиян отбили
17:40
"Целовались на людях": Собчак встретила Новый год с Богомоловым
17:12
Жители Раменок обвинили активистов в проплаченных акциях
16:40
Малахов рассекретил интимную тайну Понаровской
16:19
Решившую нажиться на России Ротару затащили на Первый канал
15:57
На месте рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли тела двух детей
15:38
Звездные красотки показали волосатые руки
15:22
Лишившийся ребенка Кержаков сбежал из России
15:13
Участники лотереи "Русское лото" стали мультимиллионерами
15:00
В Москве умер известный актер
14:25
Тимати поженили на любовнице
13:51
"Свинья": На красавицу Боярскую напали после вторых родов
13:19
"Сколько можно издеваться над артистами": За опозоренного Петросяна вступились
13:04
Под завалами в Магнитогорске нашли тела еще двух людей
12:32
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
11:51
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
11:12
Число погибших в Магнитогорске достигло 16 человек
11:00
Изгнанная из "Дома-2" эскортница снялась полностью голой (фото)
10:25
"Началась интоксикация": Мария Кожевникова попала под капельницу
07:03
Анита Цой поздравила "Дни.ру" с Новым годом
23:06
Никас Сафронов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
21:42
Россия и Бразилия укрепляют межпарламентские связи
20:35
Киркоров, Навка и Крид: народ онемел от странной "Новогодней ночи на Первом"
20:24
Что будет с курсом рубля в новом году
18:17
Володин пригласил испанских парламентариев в Москву
18:11
Разыгрывающая ужасную болезнь звезда "Дома-2" отменила свадьбу ради миллиона
16:23
Эффектная Меган Маркл затмила новорожденного сына Кейт Миддлтон
14:58
Как пережить новогодние каникулы
13:04
Гороскоп на 2019 год
12:31
Обрушение моста в парке Горького попало на видео
12:10
Очередной удар: Лорак обошла еще одна соперница
10:42
Караченцов оскандалился после смерти и взлетел до небес
08:12
Трагическая история Сергея Зверева заставила рыдать всю Россию
07:07
Дмитрий Колдун поздравил "Дни.ру" с Новым годом
06:07
Что ждет Украину в 2019 году
23:45
К чему снится Снегурочка
23:10
Алена Свиридова поздравила "Дни.ру" с Новым годом
19:09
Запрещенный Киркоров подложил свинью судьям украинского телешоу
18:06
Украинцы устроили гнусную провокацию после трагедии в Магнитогорске
17:52
"Я счастлива и любима": Собчак встретит Новый год без мужа
17:06
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
16:53
Лазарев разбил зализывающего сердечные раны Билана
16:26
Володин встретит Новый год на борту самолета
16:06
Опубликовано новогоднее обращение Путина
16:00
Дети бросят Сябитову в Новый год в одиночестве
15:27
"Дайте по морде кто-нибудь": бывший шокировал беременную звезду "Дома-2"
15:02
Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
14:51
"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов
14:36
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
14:01
Избивший жену Башаров прячется от взбешенного родственника
13:30
Прижимающая девушку Глюк’oZа попалась на лжи
13:22
В Москве задержали американского шпиона
12:58
Две мощные красотки: как живут женившиеся друг на друге хоккеистки из США и Канады
12:46
В грязный скандал с внебрачной дочерью актера Головина втянули Самбурскую
12:17
Взрыв жилого дома в Магнитогорске попал на видео
11:57
Малахов раскрыл тайную связь Лободы и Киркорова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не уходите": Цымбалюк-Романовская взвыла из-за тяжелой утраты
У Первого канала нашли большие проблемы из-за голубых огоньков
Шепелева заметили на курорте с любовницей
Жители Раменок обвинили активистов в проплаченных акциях
Апатия и стресс: Гузееву ждут тяжелые испытания и уход с Первого канала
В изменах Цекало обвинили его жену
Шоу-бизнес

Сексуальная Навка побила разведенного Петросяна

Фото: пресс-служба Первого канала
В первых числах нового года пришли цифры телеизмерений. Первый канал ликует – он обскакал всех конкурентов. Впрочем, ожидаемо. 
прочитано 2462 раза

Если верить данным "Медиаскопа", то первую часть "Новогодней ночи на Первом" в Москве посмотрели 10,8 процентов от общего числа телезрителей старше четырех лет. Ко второй части передачи, которая шла во втором часу ночи, наверное, кто уснул, кто напился, кто ушел в гости или на прогулку. Поэтому рейтинг снизился – до 8,35. Впрочем, она почти полостью состояла из повтора прошлогодней "Новогодней ночи", так что для второго показа все равно итог приличный.

ПО ТЕМЕ

Киркоров, Навка и Крид: народ онемел от странной "Новогодней ночи на Первом"

Конкурирующая "Россия" заявила о себе только в масштабах всероссийского измерения. "Новогодний парад звезд" там зашел чуть лучше первой части "Новогодней ночи на Первом" – 8,13 процентов против 7,97. Зато вторая часть "Новогодней ночи" собрала уже 8,39!

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба Первого канала.

Поздравление Президента Владимира Путина смотреть на Первом канале предпочло больше народа, чем на второй кнопке, и в масштабах большой страны, и в столице.

В итоге в топе восемь строчек из десяти по России и девять из десяти по Москве занимают проекты Первого канала. В этом ничего странного, если вспомнить, что он сделал ставку на максимальное омоложение аудитории – всю ночь там пели молодые актуальные артиста, типа Егора Крида, Светланы Лободы, Монеточки и "2Маши", а ветераны сцены представляли в основном новые композиции. Снимались же номера на фоне праздничной Москвы, а не в пыльном павильоне, и это тоже было явно зрелищнее и масштабнее. И где еще в новогоднюю ночь увидишь поющую Олимпийскую чемпионку Татьяну Навку? Только на Первом!

Алсу. Фото: пресс-служба Первого канала.

На "России" же "Огонек" снимается каждый год в одних и тех же декорациях, в нем участвуют неизменные артисты, и решительно невозможно понять, свежая эта запись или повтор. Словом, сексуальная фигуристка Навка на Первом побила Петросяна на второй кнопке, и интерес к юмористу не подогрел даже его недавний скандальный развод.

Монеточка. Фото: пресс-служба Первого канала.

Что же еще смотрели в праздничный день люди? Удивительно, но запредельно высокие рейтинги у фильмов "Любовь и голуби", "Ирония судьбы...", "Джентльмены удачи", хотя их все, кажется, знают наизусть.

Специальный выпуск "Новостей" на Первом, посвященный трагедии в Магнитогорске, ожидаемо привлек множество неравнодушных к чужой беде зрителей – 8,09 процентов по стране. Это даже  больше, чем у первой части "Новогодней ночи на Первом". 

Автор: Феликс Грозданов4 января 2019, 18:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

567

комментарии

Политика

Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Шоу-бизнес

Сексуальная Навка побила разведенного Петросяна
Пугачева привела Галкина к больному Юдашкину
Джоли калечит детей ради помощи подруге
"Вот и все, разлетелись": Виторган устроил провокацию с разрывом с Собчак

Проишествия

"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Джоли калечит детей ради помощи подруге

Актриса одевает семью в линию одежды, запущенную Селин Дион
Шоу-бизнес

Успенская в коротких шортах произвела фурор

Снимком певица поделилась на своей странице в Instagram
Шоу-бизнес

Верника сняли разъезжающим на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве

Охрана беспокоилась, как бы гуляющий народ не поцарапал дорогой автомобиль
Шоу-бизнес

Волочкова забросала народ снимками в бикини

Балерина выполнила свое обещание

Гороскоп

Ужасные последствия: Из Юлии Скрипаль сотворили зомби
Остановиться он не может: Шаляпин женится на взрослой женщине
Апатия и стресс: Гузееву ждут тяжелые испытания и уход с Первого канала
Ядерная энергетика Урана несет глобальные перемены в январе

Фоторепортажи

"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
Крутой развлекался со свиньей под елкой
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир

Спорт

"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года

Регионы

Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru