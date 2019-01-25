Бывшая жена Шнурова решила избавиться от ресторана "Кококо"

Бывшая супруга лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда объявила о закрытии своего ресторана "Кококо" в Петербурге. Об этом пишет "ФедералПресс".
По словам Шнуровой, на протяжении пяти лет жители северной столицы так и не привыкли к новому заведению – по мнению Матильды, у питерцев сильны старые привычки, а маршруты до баров и ресторанов они не меняют годами. В результате, "Кококо" оказался неприбыльным проектом.
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