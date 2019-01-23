Басков откровенно о сексе с Волочковой и Лопыревой

Николай Басков – самый завидный жених в российском шоу-бизнесе. Красивый, талантливый, богатый... Кому же такой достанется?! Впрочем, многие считают, что его романы последних лет – обычные пиар-акции.

"Золотой голос" официально был женат один раз – на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. Потом у него были отношения с Оксаной Федоровой, Софи Кальчевой, Викторией Лопыревой, за которыми наблюдала вся страна. С Лопыревой, кстати, была намечена дата свадьбы, которая потом перенеслась, а в итоге вовсе отменилась. Но самым ярким можно считать двухлетний роман с балериной Анастасией Волочковой.

"Думаю, у Насти со мной в свое время был лучший в жизни отдых на Мальдивах", – похвастался Николай Басков. А на прямой вопрос о том, был ли у него секс с Волочковой и Лопыревой, ничтоже сумняшеся, хохотнул и заявил: "Все у нас было! Мы же не бесполые создания, а живые люди! Волочкова, кстати, очень горячая, неподражаемая девушка".

Теперь певец с радостью следит за переменами в личной жизни бывших возлюбленных, хотя и запутался в мужчинах все той же Волочковой. "Не бывает бывших отношений, поймите. Настя – одна из тех девушек, с которой мне удалось сохранить теплые, дружеские и очень доверительные отношения. С остальными как-то не сложилось, – пояснил он. – Вообще я заметил любопытную тенденцию: расстаюсь с одной – она удачно выходит замуж, расстаюсь с другой – беременеет".

Ранее в интервью "Дни.ру" артист признался, что думает и о собственной свадьбе. Он хочет взять в жены иностранку, которая не знала бы, кто такой Николай Басков, чтобы его громкое имя и амплуа не мешали строить спокойную семейную жизнь.