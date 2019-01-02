Почему родные бросили умирать алкоголика Кельми в одиночестве

В 2017 году Крис Кельми из-за опасений за свое здоровье написал завещание, согласно которому все его имущество должно достаться бывшей супруге и сыну. Но вот они, став обладателями имущества, помочь ему не спешили.

Кельми уверял, что он не брошен родными – мол, и бывшая жена Людмила навещает, и сын Кристиан с невестой. Кстати, бывшая супруга была последней, кто видел Кельми живым – она навещала певца 30 декабря, с тех пор он не выходил на связь.

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На самом же деле, родные музыканта мало им интересовались. Даже за самым необходимым Крис посылал своего работника. "Даю ему кредиту и он мне приносит колбасу, сыр", – пояснял певец, отпивая из стакана водку. Артист почти не ходил, мучился от эпилепсии, но самым близким людям не было никакого дела. Даже младший брат Кельми Евгений, который работал у него директором, заботился больше об имидже, о том, чтобы его не обвинили в спаивании Криса...

Все, чего хотел Кельми – дожить до рождения внука или внучки. Увы, у судьбы были иные планы. 1 января его нашли в загородном доме, в котором многие годы и жил певец. Спасти его не удалось. Тело певца было отправлен в Наро-Фоминский морг.

Интересно, найдутся ли у родственников деньги на достойные похороны? Когда осенью от пьянки умер Евгений Осин, все траурные мероприятия оплачивал продюсер Андрей Разин.