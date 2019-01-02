Душераздирающие подробности последних дней Кельми

"Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву" – эти многие другие хиты исполнил Крис Кельми. А в первый день нового года певца не стало...



Водка, водка, сколько бед ты принесла, сколько семей разрушила!.. У Криса Кельми было множество планов – он хотел снова сочетаться браком с бывшей женой Людмилой, увидеть внуков, записать альбом. Но 1 января, после новогодней попойки, его сердце остановилось...

ПО ТЕМЕ Умерь Крис Кельми

В начале декабря корреспонденты НТВ побывали у Кельми дома и увидели жуткие условия, в которых он жил. Да и на самого артиста без слез было смотреть невозможно – музыкант передвигался с большим трудом, его ноги опухли. Главной опорой Криса стали медицинские ходунки, без которых ходить он почти не мог. К тому же участились приступы эпилепсии, на которые жаловался музыкант.

Кельми словно чувствовал, что страшный конец близок. "Я написал завещание – с природой ведь не поспоришь, – говорил артист. – Нотариус приезжал в реанимацию".

А ведь совсем недавно он вернулся из реабилитационного центра в Таиланде и говорил, что совсем бросил пить. Однако по всему дому валялись бутылки от крепких спиртных напитков. Зеленый змий все равно не хотел отпускать Криса и душил.

Напомним, что кумир 90-х скончался 1 января в своем доме в Подмосковье после празднования Нового года. Музыканта нашли, когда он был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать.