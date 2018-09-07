Невесту Тимати поздравили с беременностью

Модель поделилась селфи-снимком, на котором позирует в очень откровенном наряде без бюстгальтера. При этом декольте у платья – ровно до пупа.
Стройные ноги, округлая грудь, гордая осанка – поклонники сделали невесте рэпера массу комплиментов. Однако то, как она прокомментировала свое фото, фолловеров насторожило и обрадовало одновременно: они посчитали, что Настя беременна.
"Настало время, когда в таком виде я осмелюсь пребывать лишь на картинке...)", – написала Решетова. "Опа... Неужели малыш на подходе? Поздравляю от всей души!!!", "Ждет ребенка?", "Беременная значит!)", "Настена!!! Если у вас все серьезно, то это не такая большая потеря!!! Поздравляю вас!" – высказались подписчики модели.
Другие предположили, что рэп-исполнитель запретил Насте носить столь откровенные наряды, а третьи выдвинули версию, что девушка приняла религию бойфренда – мусульманство.
Многие посчитали, что у Анастасии и Тимати скоро состоится свадьба. К слову, на эту тему поклонники пары спорят уже давно, пытаясь разглядеть у Насти на пальце заветное колечко. Однако на прямые вопросы ни она, ни ее знаменитый возлюбленный не отвечают, а слухи о помолвке не комментируют.
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