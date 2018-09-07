"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом

Солистка группы А'Studio Кети Топурия появилась в одиночестве на Международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна". Популярная исполнительница пояснила, почему ее возлюбленный отказался поехать в Сочи.

Многие отечественные знаменитости съехались в Сочи, где 4 сентября начал свою работу (уже в 17-й раз!) конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Не осталась в стороне от знакового события и певица Кети Топурия. Известная экстравагантным вкусом артистка удивляет публику и журналистов, без устали демонстрируя необычные наряды. А вот о личной жизни предпочитает не распространяться.

До недавнего времени Кети давала понять, что у нее идеальная семья, однако ушлые репортеры выяснили: артистка давно рассталась с мужем и встречается с популярным рэп-исполнителем Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). Впрочем, с экс-супругом Кети сумела сохранить хорошие отношения, и они вместе воспитывают общую дочь Оливию.

К слову, в Сочи Топурия появилась без возлюбленного. "Я приехала без Леши. Он не очень любит такие светские мероприятия, но я его уговариваю как-нибудь поехать вместе. Скучаем, конечно, друг по другу", – сообщила журналистам популярная исполнительница.

Впрочем, по словам Кети, недолгое расставание идет на пользу. "Два-три дня – это нормально, даже прикольно. Не надоедаем зато. Общаемся по скайпу, видеосвязи", – цитирует Топурию Life.ru.

Напомним, что в 2013 году Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. Через два года они стали родителями, а еще через пару лет расстались. Однако Кети и Лев дружны.

"У нас с Левчиком прекрасные отношения. Мы продолжаем вместе воспитывать Оливию. По максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместе принимаем все решения – в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ее развивать..." – рассказала Топурия в недавнем интервью.