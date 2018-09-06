Лорак со странными ногами затравили после конфуза

Певица Ани Лорак активно гастролирует по России. Сейчас звезда находится в Сочи на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна – 2018".

В этом курортном городке собрался весь российский бомонд. Алсу, Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Кристина Орбакайте и другие знаменитости веселятся на концертах и афтерпати, периодически выкладывая в Сеть фотоотчеты с музыкального состязания.

Не отстает и Лорак. В личном Instagram вокалистка публикует видеонарезки своих выступлений, фото с красных дорожек, да и просто снимки себя любимой. Отметим, что все посты певицы пользователи соцсети встречают множеством хвалебных комментариев. Фолловеры пытаются поддержать артистку в сложное для ее семьи время.

Однако нашлись и те, кто стремился разбавить поток комплиментов. Злопыхатели то и дело пытались добавить ложку дегтя в бочку меда. К примеру, под последним опубликованным фото недруги обвинили звезду в использовании фотошопа.

Ани позирует на террасе отеля. Она облачена в белый топ с кружевной накидкой, прямые джинсы и черные босоножки. Завистники решили, что артистка прибегла к помощи фоторедактора и сделала ноги длиннее. По их мнению, в жизни она гораздо ниже.

"Опять– этот клоун в кандалах!А еще и ноги удлиннила! Карлик низкорослый! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хотеть не вредно.....фотошоп 👍", "Лорак где твоя фигурка? Все худее и худее!?ну как Набирай свой вес нечего на Москвичей ровняться!!!!какая ты была хорошенькая,а сейчас одни косточки", "Каролина. Хватит носить длинные плятья с такой фигурой. Ты в них выглядишь старше. Джинсы тебе очень идут. На всех концертах в длинных платьях...в коротком лучше..." – писали интернет-обыватели.

Напомним, что скандал в семье Ани Лорак разгорелся после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.

