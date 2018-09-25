Оскандалившуюся Вайкуле вычеркнули из списка врагов России

К певице вопросов больше нет. Она смело может приезжать с концертами.

Скандал, вызванный неосторожными словами Лаймы Вайкуле о том, что в Крыму она не будет петь ни за какие деньги, потихоньку утихает. МВД России закончило проверку певицы, которую в России хотели приравнять к нелегальным гастарбайтерам. Все документы у прибалтийской дивы в порядке, нужные разрешения на работу есть, визовый режим она не нарушает.

Защитил певицу и родной латвийский МИД. "Госпожа Вайкуле была довольно точна, когда говорила, что могут быть проблемы. Выступать с концертами и получать деньги в Крыму от юридических лиц России – прямое нарушение закона о санкциях ЕС", – заявил министр Ринкевич.

"Для Лаймы такой поворот – прекрасный выход из сложной ситуации. Понятно, что наиболее одиозные и воинствующие активисты в Рунете от нее все равно не отстанут: не едешь в Крым – значит, вражина. Негоже зарабатывать в России деньги, пой в ЕС. А Лайма мало того что зарабатывает в России, еще и тянет всю российскую попсу к себе, в страну НАТО, где у нее на месте "Новой волны" в Юрмале свой фестиваль", – считает Sobesednik.

Словом, Вайкуле вычеркнули из списка врагов России и теперь она, как и прежде, сможет участвовать в съемках новогодних концертов. После скандала приезд Лаймы в Россию, ее появление на телеэкране и визиты наших артистов на ее музыкальный фестиваль в Юрмале были под большим вопросом.

Стоит заметить, что Вайкуле ничего криминального не сказала, никого не обидела. Она законопослушная гражданка своей страны и руководствуемся исключительно здравым смыслом. В Крым не ездит не только она, но и многие российские звезды (Алсу, Макаревич, Ефремов), однако их никто не клеймит и во враги не записывает.