"Позору России" Панину попытались выдрать зубы

Российский актер Владимир Епифанцев решил расквитаться с коллегой по цеху Алексеем Паниным. К счастью, роль мстителя он примерил только в шутку.

В своем Instagram Владимир опубликовал ролик под названием "Быть или не быть Алексеем Паниным", в котором сыграл кровожадного зубного врача. По сюжету Панин входит в кабинет молодого стоматолога, который неожиданно превращается в грозного Епифанцева.

"Я – кремень, а ты – позор России! Ты опозорил всех русских людей. Теперь твоим именем называют всех плохих людей. Даже меня! И я буду судить тебя народным судом. За слезы наших матерей, за всех православных", – произносит артист, нависая над сидящим в кресле Алексеем.

Поклонники оценили творческий замысел звезд. Они подметили, что ролик получился одновременно веселым и грустным, ведь репутация Панина в последнее время оставляет желать лучшего.

"Панина раньше нормальным воспринимали. Но в последнее время он сам себя опустил ! Водится с ним это позор", "Ну это ништяк) я прям ржать теперь буду долго)", "Очень круто,вы и Панин в одном кадре очень органично,классное произведение,фильм бы получились если Вы сыграете вместе", "Весело и грустно одновременно. Спасибо за возможность задуматься (стилистика, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали в комментариях интернет-обыватели.

Отметим, что Алексей больше знаменит скандальными выходками, чем яркими ролями. Недавно Панин вновь привлек к себе внимание прессы. Артист и его дочь решили покинуть борт лайнера прямо перед вылетом, что привело к задержке рейса на несколько часов. Другие пассажиры, которые стали заложниками ситуации, обвинили звезду российского кино в дебоше. Позже Алексей записал саркастичный ролик, в котором насмехается над Керченским мостом, и снова вызвал недовольство россиян.