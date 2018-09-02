Наташа Королева случайно показала складки на животе

Певица Наташа Королева на своей странице в Instagram опубликовала видео с пляжа, где она примеряет хвост русалки. Запись позволяет рассмотреть все особенности фигуры артистки.

Поклонники не устают восхищаться Наташей Королевой, которая в свои 45 лет продолжает не только радовать выступлениями и проектами, но и поддерживает себя в прекрасной форме. Очередное видео, которое артистка выложила на своей странице в Instagram, позволяет рассмотреть, как она выглядит в купальнике.

На записи Наташа примеряет "хвост русалки" и пробует плавать в нем. Однако некоторые зрители сосредоточили свое внимание не на необычном предмете "гардероба", а на том, как выглядит их любимица. Они отметили, что при некоторых ракурсах на животе исполнительницы отчетливо видны складки. Дескать, животик артистки угрожающе свисает, стоит ей лишь наклониться.

Впрочем, большинство поклонников вообще не придало этому значения. Они с удовольствием отметили радостный настрой Наташи Королевой и ее заразительный смех. Ну а складки на животе, благоразумно уточнили пользователи Сети, появятся у любого человека, который сядет в ту же позу, что и звезда.