Звезда "Блестящих" прогнала мужа по просьбе сыновей

Бывшая участница группы "Блестящие" Ксения Новикова недавно пережила расставание. Ее муж Алексей Сорокин не смог найти общего языка с детьми певицы от первого брака.

Ксения призналась, что ее второй супруг поначалу производил впечатление надежного и честного человека. Заботился о ней и ее сыновьях Мироне и Богдане. Однако вскоре после свадьбы отношения отчима и мальчишек испортились.

По словам звезды, Алексей был слишком строг с ее детьми. Во время одного из отпусков Сорокин взял с собой своего ребенка от первого брака. Именно тогда Новикова заметила, насколько предвзято ее избранник относится к пасынкам.

"В Турции мои мальчишки впервые начали жаловаться на Алексея. Даже плакали: почему его родному сыночку все, а их он только наказывает, телефоны отбирает за малейший проступок, – вспомнила певица. – А сыночек мог лупить других детей, и ему все сходило с рук. Однажды куда-то убежал, и мы всей компанией часа два искали его на территории отеля. И ничего! Папа уже через минуту с ним в море плавал. А Мирон с Богданом сидят наказанные на берегу за то, что на обед не вовремя пришли".

Публикация от Ксения Новикова (@ks_novikova_official) 12 Июл 2018 в 3:33 PDT

Со временем подобные ситуации стали повторяться все чаще. Алексей наговаривал на ребятишек Ксении, изводил их придирками. Рассказывал, что мальчики грубят ему, нарушают установленные правила, однако няня всегда опровергала слова мужчины.

Новикова поняла, что жить с этим человеком больше не может. Она решила оформить развод и стала заниматься финансовыми вопросами. При этом они никак не могли разъехаться.

"Незадолго до этого Алексей сообщил, что летит с коллегами в Таиланд. По делам. Интуиция подсказывала: темнит. За две недели не прислал ни одной фотографии в компании людей, с которыми якобы отдыхал. Потом узнала, что "коллегами" оказались женщина с ребенком. Открыв его чемодан, увидела аккуратно сложенные вещи. Это совершенно не в стиле Алексея", – поделилась Ксения.

Публикация от Ксения Новикова (@ks_novikova_official) 9 Авг 2018 в 1:47 PDT

Сорокин сразу согласился на расторжение брака. Однако почему-то он не находил времени для поездки в ЗАГС, рассказала Новикова журналу "Караван историй".