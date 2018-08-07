Гузеева грязно выругалась из-за кольца в интимном месте дочки
Несколько дней назад Лариса Гузеева на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию дочери Лели. На черно-белом снимке крупным планом запечатлено лицо наследницы популярной телеведущей, подсвеченное с одной стороны. "Моя любовь!" – подписала фото Гузеева.
Подписчики не замедлили выступить с комментариями. Мнения фанатов разошлись. Пока одни рассыпались в комплиментах, другие критиковали. В частности, многим пользователям Сети показалось неуместным кольцо в носу Лели: мол, красивое лицо девушки пирсинг в "таком интимном месте" только испортил. Кто-то вспомнил, что в передаче "Давай поженимся!" Лариса крайне негативно высказывалась о пирсинге и прочих модификациях тела, и задал логичный вопрос, почему она не критикует дочь.
В итоге Гузеева не выдержала. "Не ***. По-другому даже не могу сказать. Никогда не делаю замечаний ни по поводу пирсинга, ни по поводу тату. Это не мое дело", – заявила популярная актриса. А вот ее коллега по передаче, астролог Василиса Володина, восхитилась Лелей. "Ух ты!!!" – коротко описала свои эмоции специалист по звездам.
Отметим, что позднее Лариса Гузеева опубликовала еще одну фотографию дочери. Девушка заснята в красной кофте и широких джинсах. "Когда-то и я носила клеш от бедра! Мое продолжение, мое счастье! У Лельки хороший вкус – отбирает у меня все самое лучшее. А ваши любимые чада любят мамины вещи?" – задала вопрос фанатам Гузеева. Пользователи Сети немедленно согласились с ведущей и поделились с ней своими воспоминаниями.
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