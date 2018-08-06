"Огонь!": известная певица поразила сексуальным телом в бикини
В своем Instagram Руслана опубликовала серию снимков. Артистка позирует у бассейна. Она облачена в откровенное бикини с разноцветным принтом, соломенную шляпку и очки. "Не пропустите Лето! Оно прекрасно!" – написала артистка ниже.
Поклонники остались довольны внешним видом звезды. Они отметили, что Руслана находится в отличной физической форме. "Фотомодель. Огонь просто!", "Кажется, Руслана открыла секрет вечной молодости❤", "Чего же ей быть не в форме? Детей не рожала", "💜👍 Нереальна))", – писали интернет-обыватели в комментариях.
Отметим, что среди российских звезд есть стройные красотки, которым тоже немного за 40. К примеру, Яна Рудковская. В 43 года продюсер даст фору многим 20-летним.
Особенно это заметно на последних снимках Рудковской из отпуска. В своем микроблоге звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена на берегу Черного моря. Яна облачена в красный слитный купальник с прозрачными вставками на животе. Публикация набрала около 50 тысяч отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев.
Певица Анита Цой в 47 лет тоже не отстает от коллег по цеху. Недавно в своих соцсетях она опубликовала фото, на котором отдыхает на испанском острове Майорка. На снимке Анита Цой в синем слитном купальнике позирует на яхте. Пользователи соцсети отметили, что знаменитость выглядит намного моложе своих лет и будто не стареет.
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