"Кроме секса что-нибудь интересует?": Волочкову разнесли за пошлые фото
Анастасия Волочкова продолжает будоражить интернет-общественность пошлыми фотографиями, в которых нет "ни тайны, ни женской загадки". На этот раз балерина продемонстрировала себя в ванной.
На новом снимке мокрая Волочкова запечатлена в отражении зеркала. Полностью обнаженная Волочкова прикрывается лишь полотенцем. "Когда утро светлое, доброе и таинственное", – подписала кадр звезда.
Фанаты снова поспешили напомнить Волочковой, что она уже никого не удивит своими обнаженными снимками. Кроме того, диве припомнили ей фотографии в стиле ню с отдыха.
"Кроме секса что-нибудь интересует?", – вопрошают пользователи Сети. Поклонники артистки также выразили надежду, что дочь дивы вырастет "более воспитанной, чем мать".
Впрочем, зачастую на претензии злых языков, которые критикуют балерину за откровенные фото, Волочкова относится с иронией. Так, она запустила в Instagram хештег #шпагатволочковой, где регулярно появляются обновления.
Ранее Анастасия Волочкова подверглась хакерской атаке. Скандально известная балерина сообщила, что неизвестные пытались взломать ее почту и аккаунты в социальных сетях.
Юмористка оказалась очень хитрой
Артист откровенно рассказал о горе
Телеведущая уже решила, кто будет помогать ей с малышом
Певица показала шикарную фигуру в бикини