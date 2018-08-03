Неизвестные атаковали Анастасию Волочкову
Хакеры взломали официальный сайт Анастасии Волочковой. Об этом представителям СМИ сообщила сама артистка. "На меня снова началась атака! Вчера хакеры заблокировали мой сайт. Хулиганы добрались и до моей почты, которая была указана на сайте. Потом весь день велась атака на мою страничку в Instagram. Они тоже пытались ее взломать", – цитирует Анастасию сайт "Комсомольская правда".
Балерина высказала предположение, что неизвестные пытались завладеть ее документацией и личными фотографиями. Отметим, что артистка выдвинула обвинения своему бывшему водителю Александру Скиртачу. Мужчина на протяжении нескольких месяцев находится в СИЗО.
Волочкова уверена: экс-водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и даже хотел отравить. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения. В свою очередь Скиртач подал на Волочкову в суд, обвинив в сексуальных домогательствах.
К слову, недавно в Тверском суде состоялось очередное слушание по делу. На заседание Анастасия пришла в весьма провокационном виде: обтягивающем черном платье с разрезом и внушительным декольте.
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