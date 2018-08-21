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Звезда сериала на ТНТ простила подло бросившего ее отца-выпивоху

Лянка Грыу. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Молдавского актера Георге Грыу многие знают по кинофильмам "Все могло быть иначе", "Таинственный узник", видели на фестивалях. Потом о нем стали говорить все чаще как об отце Лянки Грыу, но отношения у них были далекими от идеала.
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Родители Лянки Грыу развелись, когда будущей звезде не исполнилось и шести месяцев. После этого отец и дочь связь не поддерживали и не общались. Даже когда актера пригласили для участия в популярном российском ток-шоу, Лянка отказалась прийти на съемки передачи – мол, видеть подлеца не может и не прощает предательства.

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"Я его очень ждала и искала 19 лет своей жизни... Человек этот недостоин ни слез моих, ни искренности, ни слов. На самом деле этот человек ничего для меня не сделал. И ничего не сделал ни для моей мамы, ни для своих других детей, ни для других жен... Ну ни для кого никогда! Меру цинизма, жестокости, низости, на которую человек способен, вы даже представить себе не можете! Не хочется его видеть, если честно", – заявляла Лянка.

К тому же был слух, что Георге пристрастился к алкоголю.  "Мне холодно, мне голодно! Взял картон – постелил, кулек – под голову или сумку, или что есть. И спать! Поддержка есть, слава тебе, Господи! Иначе я бы сгинул давно..." – признавался опустившийся артист.

Говорить про тягу к зеленому змию стали после поста в соцсетях одного из жителей молдавской столицы: "Шел я себе по улице бывшей Ленина. Вдруг вижу – вроде знакомое лицо на скамейке. Показалось – неужели Георге Грыу, наш актер? Я его в кино видел, он с Тереховой играл. Молодой был и красивый. Думаю: дай подойду. Оказалось, он. Я хотел с ним сфотографироваться, а он матом стал кричать – на русском и румынском. Вот вам и встреча со знаменитостью. До сих пор отойти не могу!"

И только сегодня, когда Лянке идет 31-й год, в отношениях двух родных людей наметилось потепление. Актриса живет со своей семьей в Америке, но, когда прилетела в Россию, чтобы принять участие в кинопроекте, не могла не посетить родственников в Молдове.

У Лянки было всего несколько дней, и она попыталась сделать так, чтобы повидаться в Кишиневе не только с дедушкой, но и со своей сестрой Вероникой и братом Ионом. На странице Георге в социальной сети Facebook появилась трогательная фотография с дочерью, которая была так далеко во всех смыслах слова, но теперь ближе и роднее ее, кажется, нет никого.

Лянка Грыу стала известной в 2009-м. Именно тогда вышли два фильма с ней в главной роли – "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" и сериал на канале ТНТ "Барвиха", где она сыграла ученицу элитной школы Евгению Колесниченко.

Автор: Иван Губкин21 августа 2018, 09:35
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