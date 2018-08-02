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Шоу-бизнес

Это дно: как низко пали российские звезды

Алексей Панин, Анастасия Волочкова и Андрей Аршавин. Фото: Dni.Ru
Тому, кто высоко взлетел, больно падать. Особенно это касается звезд отечественного шоу-бизнеса. Покорив все возможные пьедесталы, вкусив пьянящий драйв обожания многочисленной армии поклонников, воспарив в облаках славы, успеха и массового признания, сложно всего этого однажды лишиться. 
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Тысячи автографов и огромные гонорары, лица, не сходящие с экранов телевизоров, бешеная популярность – и вдруг тишина. Или, как альтернатива – участие в сомнительных скандальных шоу с выворачиванием грязного белья и обнародованием пикантных подробностей личной жизни. Алексей Панин, Анастасия Волочкова, Вадим Казаченко, Андрей Аршавин и многие другие кумиры миллионов. О том, что такое "сбитые летчики", и как селебрити попадают в эту незавидную категорию, Dni.ru поговорили с клиническим психологом Люцией Сулеймановой.

Эксперт уверена, что в любом человеке заложены большие возможности и способности, каждому дано их реализовать и получить за это щедрые дивиденды от жизни. Но далеко не каждый способен наслаждаться ими пожизненно, закрепив результат. "Что такое летчик? Это профессионал, обладающий набором редких навыков, способностей и возможностей. Сбитый летчик – это человек, который эти возможности потерял, – рассказывает Люция Сулейманова. – "Сбитые летчики" всегда сначала востребованы и успешны, а потом происходят некоторые события – алкоголь, травма, размытие границ разумного и дозволенного, неспособность решить проблемы, депрессия, переутомление, вызывающее поведение, личные неурядицы. Это забирает у них энергию и путает ориентиры, после чего бывшие покорители высот остаются за бортом самолета не у дел. Несмотря на то, что представители этой группы напрочь выпадают из обоймы, они не оставляют попыток доказать всему миру, что еще чего-то стоят. Не последнюю роль в этом играет уязвленная самооценка. Пыжась изо всех сил, они нередко становятся посмешищем для тех поклонников, которые еще совсем недавно готовы были носить кумиров на руках".

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Почему же популярные и успешные люди падают в бездну? Причина, по мнению психолога, в том, что они травмированы и ранены, но упорно отказываются это признать. "Каждый из нас на определенном этапе своей жизни бывает "сбитым летчиком", – говорит Люция Сулейманова. – Всем нужно время, чтобы восстановиться и снова поверить в себя. Как правило, именно погасшие звезды себе этого времени не дают. Наоборот – они любыми способами стараются снова взобраться на привычную вершину, не осознавая, что это почти невозможно. Для этого нужны новые ресурсы и энергия. Схема всегда одинакова: высота – падение – ремонт, техосмотр, полные баки – взлет – набор высоты – полетели. Кому-то понадобится больше времени, кому-то меньше, все зависит от степени травмы и разрушений при падении".  

Игнорируя подобные правила, "сбитые летчики" начинают вести себя неадекватно. Психолог приводит в пример Алексея Панина: "Несмотря на то, что он был востребованным актером, у него взрывной истеричный характер, неустойчивая психика, чрезмерно активная психомоторика и острая реакция на внешние события. Поэтому он более уязвим, нежели другие его коллеги по цеху. Отсюда выходки, усугубленные алкоголем, неуемный эпатаж из разряда "во все тяжкие". Это привело к тому, что Алексей теперь герой не качественных кинокартин, а участник различных ток-шок и скандальных сюжетов, передающих подробности, от которых кровь стынет в жилах. Он постоянно доказывает всему миру, что звезда. Причина в том, что в свое время Панин отказался признать себя сбитым. Очевидно, что актер чувствует себя глубоко несчастным, одиноким и весь пронизан жалостью к собственной персоне. Его проблемы видятся ему бедствиями величайшего масштаба. По типажу Алексея Панина понятно, что он требует себе большей бережности и трепетного отношения, при этом сам он человек не всегда приятный. Окружающие ведут себя с ним соответственно, а он, в свою очередь, все тешит себя прежними вершинами успеха и славы. Тем не менее, его карьера киноактера давно закончилась", – считает Люция Сулейманова.

Алексей Панин. Кадр youtube.com

Проблема "сбитых летчиков" в том, что они отказываются признать себя сбитыми, продолжая жить, как прежде, чем вызывают раздражение и насмешки окружающих. "Еще один пример – Анастасия Волочкова, – рассказывает психолог. – После бесконтрольного набора веса ее карьера балерины закончилась, но с той поры осталась "фишка" – прямой шпагат. В качестве аргумента своей неиссякаемой профпригодности, она этот трюк демонстрирует в тему, и не в тему, к месту, и не к месту. Бывшая балерина давно переквалифицировалась в светские львицы, и подогревает интерес к себе нелепыми фотосессиями в самых откровенных нарядах, а то и вовсе в стиле "ню". Либо выставляет напоказ интимные подробности личной жизни. Все это верные признаки "сбитого летчика". Подарить бывшим поклонникам красивые балетные па она уже не может, но и избавиться от тяги к прежним лаврам тоже не в состоянии".

Вадим Казаченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

В этом контексте специалист упоминает, также, Вадима Казаченко. "Спел "Больно мне, больно" и свел с ума миллионы поклонников. Его любили, им восхищались, в определенные годы его хит доносился из каждого "утюга". Потом он надолго пропал. Как говорят, у певца были серьезные проблемы с алкоголем. Впрочем, судьба снова вернула звезду на большие экраны в качестве героя программы, выходящей на федеральном телеканале. Рейтинг Вадима вновь взлетел, исполнитель оказался на вершине славы, но не смог удержать позиции. Поэтому теперь он поддерживает свою популярность скандалами с многочисленными женами и любовницами. СМИ ему охотно в этом помогают. Как и Алексей Панин, Вадим Казаченко стал звездой телешоу. То есть, "сбитые летчики" уже не летают, но всеми силами стремятся в небо", – говорит Люция Сулейманова.

Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

История Андрея Аршавина не менее печальна. Психолог отмечает, что Андрей был перспективным талантливым футболистом, кумиром миллионов. Вероятно, он не был готов к таким вершинам. Поэтому, фактически одной фразой, однажды, испортил отношения со всем политическим бомондом. Аршавин со страшным грохотом рухнул с пьедестала. Где он теперь? Играет в Казахстане. Его бывшая жена Юлия Барановская сумела распорядиться своим положением и стала звездой. Ее политически грамотное поведение помогает ей удержаться на пьедестале.

Как избежать участи "сбитых летчиков"? Как пережить стресс от падения, если оно произошло, и снова подняться? Психологи однозначно советуют понять и принять этот трудный момент и признаться себе в том, что популярность, слава и признание были вчера. Сегодня ситуация изменилась. Пришла пора занять место на скамейке запасных, чинить свои эмоции, запасаться энергией и тренировать лучшие качества, данные свыше. То есть, готовиться к новым рекордам. Только упорным трудом можно снова летать. Возможно, даже выше, чем когда бы то ни было.  

2 августа 2018, 11:57

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