Это дно: как низко пали российские звезды
Тысячи автографов и огромные гонорары, лица, не сходящие с экранов телевизоров, бешеная популярность – и вдруг тишина. Или, как альтернатива – участие в сомнительных скандальных шоу с выворачиванием грязного белья и обнародованием пикантных подробностей личной жизни. Алексей Панин, Анастасия Волочкова, Вадим Казаченко, Андрей Аршавин и многие другие кумиры миллионов. О том, что такое "сбитые летчики", и как селебрити попадают в эту незавидную категорию, Dni.ru поговорили с клиническим психологом Люцией Сулеймановой.
Эксперт уверена, что в любом человеке заложены большие возможности и способности, каждому дано их реализовать и получить за это щедрые дивиденды от жизни. Но далеко не каждый способен наслаждаться ими пожизненно, закрепив результат. "Что такое летчик? Это профессионал, обладающий набором редких навыков, способностей и возможностей. Сбитый летчик – это человек, который эти возможности потерял, – рассказывает Люция Сулейманова. – "Сбитые летчики" всегда сначала востребованы и успешны, а потом происходят некоторые события – алкоголь, травма, размытие границ разумного и дозволенного, неспособность решить проблемы, депрессия, переутомление, вызывающее поведение, личные неурядицы. Это забирает у них энергию и путает ориентиры, после чего бывшие покорители высот остаются за бортом самолета не у дел. Несмотря на то, что представители этой группы напрочь выпадают из обоймы, они не оставляют попыток доказать всему миру, что еще чего-то стоят. Не последнюю роль в этом играет уязвленная самооценка. Пыжась изо всех сил, они нередко становятся посмешищем для тех поклонников, которые еще совсем недавно готовы были носить кумиров на руках".
Почему же популярные и успешные люди падают в бездну? Причина, по мнению психолога, в том, что они травмированы и ранены, но упорно отказываются это признать. "Каждый из нас на определенном этапе своей жизни бывает "сбитым летчиком", – говорит Люция Сулейманова. – Всем нужно время, чтобы восстановиться и снова поверить в себя. Как правило, именно погасшие звезды себе этого времени не дают. Наоборот – они любыми способами стараются снова взобраться на привычную вершину, не осознавая, что это почти невозможно. Для этого нужны новые ресурсы и энергия. Схема всегда одинакова: высота – падение – ремонт, техосмотр, полные баки – взлет – набор высоты – полетели. Кому-то понадобится больше времени, кому-то меньше, все зависит от степени травмы и разрушений при падении".
Игнорируя подобные правила, "сбитые летчики" начинают вести себя неадекватно. Психолог приводит в пример Алексея Панина: "Несмотря на то, что он был востребованным актером, у него взрывной истеричный характер, неустойчивая психика, чрезмерно активная психомоторика и острая реакция на внешние события. Поэтому он более уязвим, нежели другие его коллеги по цеху. Отсюда выходки, усугубленные алкоголем, неуемный эпатаж из разряда "во все тяжкие". Это привело к тому, что Алексей теперь герой не качественных кинокартин, а участник различных ток-шок и скандальных сюжетов, передающих подробности, от которых кровь стынет в жилах. Он постоянно доказывает всему миру, что звезда. Причина в том, что в свое время Панин отказался признать себя сбитым. Очевидно, что актер чувствует себя глубоко несчастным, одиноким и весь пронизан жалостью к собственной персоне. Его проблемы видятся ему бедствиями величайшего масштаба. По типажу Алексея Панина понятно, что он требует себе большей бережности и трепетного отношения, при этом сам он человек не всегда приятный. Окружающие ведут себя с ним соответственно, а он, в свою очередь, все тешит себя прежними вершинами успеха и славы. Тем не менее, его карьера киноактера давно закончилась", – считает Люция Сулейманова.
Проблема "сбитых летчиков" в том, что они отказываются признать себя сбитыми, продолжая жить, как прежде, чем вызывают раздражение и насмешки окружающих. "Еще один пример – Анастасия Волочкова, – рассказывает психолог. – После бесконтрольного набора веса ее карьера балерины закончилась, но с той поры осталась "фишка" – прямой шпагат. В качестве аргумента своей неиссякаемой профпригодности, она этот трюк демонстрирует в тему, и не в тему, к месту, и не к месту. Бывшая балерина давно переквалифицировалась в светские львицы, и подогревает интерес к себе нелепыми фотосессиями в самых откровенных нарядах, а то и вовсе в стиле "ню". Либо выставляет напоказ интимные подробности личной жизни. Все это верные признаки "сбитого летчика". Подарить бывшим поклонникам красивые балетные па она уже не может, но и избавиться от тяги к прежним лаврам тоже не в состоянии".
В этом контексте специалист упоминает, также, Вадима Казаченко. "Спел "Больно мне, больно" и свел с ума миллионы поклонников. Его любили, им восхищались, в определенные годы его хит доносился из каждого "утюга". Потом он надолго пропал. Как говорят, у певца были серьезные проблемы с алкоголем. Впрочем, судьба снова вернула звезду на большие экраны в качестве героя программы, выходящей на федеральном телеканале. Рейтинг Вадима вновь взлетел, исполнитель оказался на вершине славы, но не смог удержать позиции. Поэтому теперь он поддерживает свою популярность скандалами с многочисленными женами и любовницами. СМИ ему охотно в этом помогают. Как и Алексей Панин, Вадим Казаченко стал звездой телешоу. То есть, "сбитые летчики" уже не летают, но всеми силами стремятся в небо", – говорит Люция Сулейманова.
История Андрея Аршавина не менее печальна. Психолог отмечает, что Андрей был перспективным талантливым футболистом, кумиром миллионов. Вероятно, он не был готов к таким вершинам. Поэтому, фактически одной фразой, однажды, испортил отношения со всем политическим бомондом. Аршавин со страшным грохотом рухнул с пьедестала. Где он теперь? Играет в Казахстане. Его бывшая жена Юлия Барановская сумела распорядиться своим положением и стала звездой. Ее политически грамотное поведение помогает ей удержаться на пьедестале.
Как избежать участи "сбитых летчиков"? Как пережить стресс от падения, если оно произошло, и снова подняться? Психологи однозначно советуют понять и принять этот трудный момент и признаться себе в том, что популярность, слава и признание были вчера. Сегодня ситуация изменилась. Пришла пора занять место на скамейке запасных, чинить свои эмоции, запасаться энергией и тренировать лучшие качества, данные свыше. То есть, готовиться к новым рекордам. Только упорным трудом можно снова летать. Возможно, даже выше, чем когда бы то ни было.
Футболист обнародовал интимное видео
Спортсменки уже оформляют документы для смены гражданства
СК завершил следствие по делу о взрыве в подземке
Дочери тирана отличились особой жестокостью