Связь дочери Дмитрия Маликова с Егором Кридом взбудоражила народ

Дочь известного исполнителя Дмитрия Маликова Стефания дала повод для сплетен. Ее заподозрили в интрижке с исполнителем Егором Кридом.

Девушка опубликовала в своем Instagram снимок. На нем она запечатлена в обнимку с кумиром молодежи Кридом. Пост 18 -летняя дочь певца подписала словами из композиции Егора: "Если ты меня не любишь, то я тоже нет, если ты меня забудешь, то и я в ответ )) 👹 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Поклонники принялись фантазировать на тему возможного романа между молодыми людьми. Пользователи Сети пытались понять, что именно связывает их. Комментаторы пришли к выводу, что Крид совсем не пара Маликовой, мол, мужчина он ветреный и самовлюбленный. "Ааа...нафиг он тебе нужен..", "У парня глаза знают и понимают уже,а Стешины еще наивные ,еще совсем Непара,простите заранее за свое субъективное мнение!!!!", "Стеша красавица! А мужик рядом какой-то самовлюбленный..", "Стеша, такая красивая!👍 Но этот....рядом все портит! 😏", "Стешунь, что это было?😉", – рассуждали интернет-обыватели.

Отметим, что ранее СМИ писали, что дочь известного композитора Стефания Маликова встречается с сыном миллиардера, 20-летним Леонидом Груздевым. Пара старается не рассказывать о своих взаимоотношениях, однако на светских мероприятиях появляется часто. О свадьбе пока речи нет, молодые люди заняты учебой. Стефания овладевает знаниями на журфаке МГИМО, параллельно работает моделью, рекламируя одежду модных брендов на подиуме и в блоге. Ее возлюбленный получает навыки в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.