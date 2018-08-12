Мать Ольги Бузовой ограбили на шесть миллионов

В квартиру матери Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге залезли грабители, передает telegram-канал Mash. Злоумышленник похитил девять тысяч евро, десять тысяч долларов и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба оценивается в 6,2 миллиона рублей. Сообщается, что грабитель попал в квартиру через окно.