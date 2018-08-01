После обручения с беременной Тодоренко Топалов заговорил о проблемах

Певец Влад Топалов обратился к фанатам. Он попросил не судить его строго за совершенные ошибки.

Слухи о беременности и скорая помолвка привлекли к Владу Топалову и его возлюбленной телеведущей Регине Тодоренко всеобщее внимание. Теперь поклонники мониторят соцсети парочки, чтобы первыми узнать подробности из их личной жизни.

Любопытные пользователи Сети донимают исполнителя вопросами, сообщениями и едкими комментариями. Не каждый сможет долго выносить постоянную критику в свой адрес. Видимо, у Топалова сдали нервы и он решил корректно поставить нахальных интернет-обывателей на место.

В своем Instagram артист опубликовал обращение, в котором напомнил подписчикам, что звезды – тоже люди. Он отметил, что у популярных личностей не меньше проблем, чем у остальных, они имеют право на ошибку и заслуживают прощения.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 31 Июл 2018 в 10:43 PDT

"Мы такие же обычные , живые люди (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Мы болеем, переживаем, ругаемся... и у нас порой бывает чудовищное настроение!!! Но , так же , как и у вас, у нас оно бывает прекрасное, чудесное и счастливое! 🤤😎 к чему я веду? Да я не знаю... просто часто об этом думаю.... не судите строго других. Мы все – просто люди. Нам свойственны одни и те же эмоции и поступки. Уметь прощать сложно. Любить вопреки всему – еще сложнее. Но зато это намного круче, чем осуждать и ругать! Я всем вам благодарен за поддержку и ваш интерес к моему жизненному пути, какой бы он не был))) всем искренне хорошего настроения, тепла и мира в душе! Обнимаю и жму вам руки! 🙋🏼‍♂️👍🏻💪🏻 ", – написал артист. Многие фолловеры поддержали певца и согласились с ним, отметив, что он – настоящий мужчина, который знает когда, что и как говорить.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 25 Июл 2018 в 5:42 PDT

Добавим, что недавно стало известно о свадьбе певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко. Влюбленные выложили на своих страницах фотографии, недвусмысленно намекающие на скорое бракосочетание. Ходят слухи, что Тодоренко ждет ребенка от исполнителя.