Королева рассказала о свадьбе Билана

Наташа Королева обнародовала видео, на котором развлекает гостей на свадьбе Димы Билана. Артистка появилась на сцене в пикантном розовом платье, черных колготках с блестками и сапогах.

Наташа Королева обнародовала видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В ролике артистка исполнила легендарную композицию "Синие лебеди", а затем поздравила молодых и крикнула: "Горько!"

"Ах эта свадьба , пела и плясала !!! Я с огромным удовольствием снялась в клипе у замечательных, талантливых @bilanofficial @polina !!! Как #символюности 90х , под нетленку про Синих лебедей, поздравляла молодых в их счастливый день свадьбы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала о торжестве певица.

В той же социальной сети Дима Билан поблагодарил артистку: "Наташа, спасибо, что тоже с нами!" Популярный исполнитель напомнил, что речь идет о шуточном видео к их с певицей Полиной композиции. "И это только сотая часть того креатива, что вас ждет в мини-фильме на 9.5 минут #пьянаялюбовь !" – сообщил Билан.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 1 Авг 2018 в 12:59 PDT

Отметим, что больше всех ролик пиарит продюсер Яна Рудковская. "Вот жизнь пошла .. дружишь и работаешь с человеком 13 лет, а он тебя даже на свадьбу не пригласил ! Это все #пьянаялюбовь", – написала она, разместив на своей страничке отрывок из видео.

Ранее Яна посетовала: "Как только уедешь отдыхать ,обязательно что-нибудь случится – это потому что пить меньше надо ! Пьяная любовь до добра не доводит!"

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 31 Июл 2018 в 12:11 PDT

Даже супруг продюсера, прославленный фигурист Евгений Плющенко не остался в стороне. "Да, Димон ,неожиданный ход,по-тихому так,мы то конечно за тебя очень рады,но надеюсь эта #пьянаялюбовь у тебя не на всю жизнь 💪🏻🔜", – заключил легендарный спортсмен.