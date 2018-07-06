Сестра Кардашьян взбесила народ своими собаками
20-летняя Кайли провела экскурсию по дому для животных. Особняк оборудован системами отопления и кондиционирования. Поклонники Кайли испытали сложные чувства при виде такой роскоши, сделанной для собак. Многие сами бы не отказались жить в таких условиях.
"Сдается ли собачий дом в аренду? Ищу место", "Почему дом для собак Кайли Дженнер лучше, чем мой?" – недоумевают комментаторы. Отметим, модель – хозяйка двух итальянских борзых. Но они не единственные ее питомцы. У девушки девять домашних животных.
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