Темное прошлое Вороненкова довело Шепелева до слез

Эксклюзив Интервью Cтало известно о суде над Цымбалюк-Романовской "Тварь и содержанка": Аманти врезала Казаченко Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Среда 4 июля
Лента новостей
22:00
Всплыли грязные секреты пиарщицы "Леруа Мерлен"
21:30
Лондон раздувает скандал с "новыми Скрипалями"
20:41
Москва встала в многокилометровых пробках
20:38
Кац обвинил Гудкова в развале оппозиции в Москве
19:48
Прорыв трубы превратил двор в Омске в водоем (фото)
19:26
"Дождь" снимает костюмированное расследование о Вагнере
19:23
В Удмуртии пьяный дебошир побил полицейского
19:17
Красотка-наркодилер из Нижнего Новгорода оказалась Артемом
19:09
Смартфон определит смерть владельца
19:05
Что главное в пиве
19:01
Родственников пациентов допустят в реанимацию
19:00
На Украине потеряли Путина
18:21
"Что такое ватка": чем Галина Панина из "Леруа Мерлен" оскорбила россиян
17:40
Пошел на таран: иномарка снесла людей с тротуара в Сочи (видео)
17:20
В России умер известный дирижер
16:58
Поступок Путина вызвал панику на Западе
16:57
Москвичам показали настоящую Бразилию
16:55
Последние 24 часа жизни участницы "Дома-2": дикий страх и желание спастись
16:50
Рак научились искать с помощью звука
16:50
Авантюра на миллион: россиянам массово не доливают бензин
16:49
Есть жертвы: под Ростовом пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
16:33
"Предсказала свою смерть": на фото звезды "Дома-2" нашли страшное пророчество
16:17
Володин призвал покончить с санкционными списками
16:14
"Передоз": бывший любовник о смерти звезды "Дома-2"
16:13
Скарлетт Йоханссон угодила в гей-скандал
16:03
В Сочи у зебры сбили четырех человек
15:58
Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку
15:43
Опубликовано видео ограбления банка в Москве на десять миллионов
15:37
Когда в России введут двухдневную рабочую неделю
15:32
Звезда "Дома-2" покончила с собой после дня рождения
15:09
Теперь и ноги: изуродованный фрик вызвал отвращение новой операцией
14:51
Появились данные о попадании Сати Казановой в секту
14:48
Названы дата и место похорон звезды КВН
14:48
Участница "Дома-2" умерла в 20 лет
14:48
Как сделать из ребенка гения
14:42
Что известно о певице Монеточке
14:39
Нервный срыв превратил Анджелину Джоли в "маму-монстра"
14:36
В Кремле оценили прогноз о скором дефолте
14:10
"Плюнь в лицо Матильде!": Водонаева обратилась к Шнурову после измены
14:08
В Волгограде полиция вернула японскому фанату утерянный кошелек с деньгами
14:06
Кожуховская линия метро строится активными темпами
14:04
У Дениса Матросова отобрали роскошную квартиру с видом на Кремль
14:01
Тайный жених отравленной Скрипаль спутался с моделью
13:48
"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях
13:39
В Уфе шестилетний мальчик утонул в реке во время пикника
13:35
36-летняя Бритни Спирс в рваных микрошортах вызвала зависть
13:33
Как выбрать вкусный арбуз
13:19
Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства мужчины полицией
13:10
7 причин, почему не выходит с мужчинами
13:00
Странное самоубийство звезды КВН повергло близких в шок
12:56
Известное телешоу жестоко обошлось с участницей в эфире
12:54
При пожаре в Мытищах пострадали люди
12:47
16-летняя звезда соцсетей разбилась в ДТП
12:38
Российский футболист женился на красавице-модели
12:33
Жуткие кадры из палаты госпитализированного Прилучного
12:27
Пенсионер умер в очереди в больнице
12:23
Шарапова опозорилась в Лондоне
12:18
Петербург отмывали шампунем после матча Швеция – Швейцария
12:16
"Подлая женщина!": жена Казаченко врезала обнаглевшей Гордон
12:04
В России исчезают аптеки
11:52
"Встречалась с Буре и Галустяном": шикарная жизнь эскортницы из "Дома-2"
11:48
Макаревич вызверился на счастливых россиян после триумфа на ЧМ
11:48
Правила секса с новым партнером
11:46
Путин заставил "похудеть" Пенсионный фонд
11:34
Известный фотограф скончался при загадочных обстоятельствах
11:28
Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
11:22
В Башкирии маленький ребенок выпал из окна и выжил
11:05
Бред и раздвоение личности: Киев предъявил Кремлю нелепые обвинения
11:01
Машков устроил революцию в театре Табакова
10:56
Есть ли дружба после развода
10:53
В Ростове горит рынок
10:51
"На сумочку и BMW": внучка Высоцкого нагло трясет деньги с народа
10:51
Умерла 33-летняя звезда КВН
10:32
55-летняя Агузарова показала аппетитные прелести
10:29
"Ты тупой!": взбешенный брат разорался на Домогарова после скандала
10:26
Названы самые популярные секс-фантазии
10:19
Под Тюменью лось устроил ДТП
10:05
Лазарев обнародовал пикантные кадры с женой Акинфеева
09:55
Голый тагильчанин бегал по улицам и прыгал на машины (видео)
09:41
Разведенка Энистон закрутила роман сразу с двумя
09:37
Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео
09:37
В Татарстане при пожаре в частном доме погиб 47-летний мужчина
09:22
Названы регионы России с самым грязным воздухом
09:14
Эво Моралес срочно госпитализирован
09:04
Мать на шоу Шепелева попросила выкопать труп Вороненкова
08:39
Лазарева о Шаце: Мы с ним проживаем новую жизнь по отдельности
08:34
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри сделала из Кейт Миддлтон затворницу
08:30
Сын известной певицы покончил с собой
08:25
Британия в ужасе: на месте отравления Скрипалей произошла мистика
08:07
Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018
22:00
Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС
21:55
Брижит Макрон взбесила ценителей моды небрежным нарядом
21:51
Смартфоны Samsung сливают случайным людям интимные фото владельцев
21:31
Европа нагло поставила Россию на счетчик
21:19
Топ-менеджер втянула "Леруа Мерлен" в русофобский скандал
21:13
Чулпан Хаматова удивила снимком с подросшей дочерью
21:03
Акинфеев покончит с карьерой после триумфа на ЧМ-2018
20:15
Ученые заявили о вреде кофе для украинцев
20:10
49-летнюю Бондарчук сняли в купальнике на отдыхе
20:01
"Рвет и мутит": состояние избитой на ток-шоу Кравец резко ухудшилось
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Друг Джигарханяна сообщил о суде над Цымбалюк-Романовской за мошенничество
"Любите молча!": Галкина прищучили за фото Пугачевой с пятнами на лице
"Тварь, бездельница и содержанка!": Ирина Аманти плюнула в Ольгу Казаченко
Любимый начистил физиономию старой Волочковой на глазах у изумленных прохожих
Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео
Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда
Шоу-бизнес

Темное прошлое Вороненкова довело Шепелева до слез

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Родная сестра беглого депутата Дениса Вороненкова Ирина дала показания на детекторе лжи. По словам женщины, которая появилась на программе "На самом деле" Первого канала, миллионер делал только то, что выгодно.
прочитано 1180 раз

Женщина уверяет, что Дениса нет в живых. Слухи, которые распространяются в Сети и прессе, о якобы, фальсифицированном убийстве – ложные.

ПО ТЕМЕ

Мать на шоу Шепелева попросила выкопать труп Вороненкова

 "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Ирина призналась, некоторое время она жила в доме у Вороненкова, но вовсе не на правах родни, а в качестве домработницы. Она готовила, стирала, убирала и даже ухаживала за садом. Надо заметить, что после недолгого совместного проживания брат-миллионер купил бедной родственнице однокомнатную квартиру на юго-западе Москвы.

Вороненкова считает, что убийство брата связано с его незаконной деятельностью. "Согласитесь, озвучивается такое состояние, такие миллионы, ну честным трудом нормальный человек не заработает такие деньги", - сообщила женщина. Также Ирина отметила, что знала о связях брата с криминалом, коррупцией и мошенничеством. Она никак не претендует на баснословные богатства Дениса. Заявления женщины подтвердила проверка на полиграфе.

После выяснилось, что Мария Максакова после гибели мужа вдруг пригласила пожить к себе его дочь от первого брака, с которой ранее постоянно конфликтовала. По словам экспертов, решение Марии – это хитрый ход для решения вопросов с наследством.

Мать Дениса Людмила Николаевна, которая также присутствовала на съемочной площадке, отметила, что никогда не конфликтовала с Максаковой. Более того, она ни разу не видела невестку. Женщины общались только по телефону.

Людмила Николаевна добавила, что не смогла приехать на похороны к сыну, потому что Мария слишком "быстро его похоронила". По словам пожилой женщины, она не успела бы доехать до Киева за такой короткий срок. На вопрос присутствующих, почему она не полетела на самолете, мать беглого депутата ответила, что у нее не было денег на дорогой билет.

Также пожилая женщина рассказала о трагедии, которая случилась в их доме. Около десяти лет назад в пожаре умерли отец и племянник Вороненкова. По словам женщины, вскрытие показало, что у погибших были проломлены черепа. Однако дело было замято следствием. Людмила Николаевна предполагает, что ее мужа и внука убили из-за денег Дениса. Ведущий Дмитрий Шепелев отметил, что, слушая эту историю, он с трудом сдерживает слезы.

В студии появился неожиданный гость Александр Паршов – отец убийцы Вороненкова  – Павла Паршова. Мужчина отметил, что всегда мечтал сделать из своего сына профессионального военного, однако он не ожидал, что из любимого сынаследника вырастит хладнокровный киллер. Александр попросил прощения перед родственниками беглого депутата.

мать и сестра Вороненкова отметили, что хотели бы положить конец сплетням о, якобы, "живом", Денисе. Ирина и Людмила Николаевна готовы настаивать на эксгумации и тесте ДНК.

Автор: Руслана Алексеева4 июля 2018, 20:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

567

комментарии

Политика

На Украине потеряли Путина
Поступок Путина вызвал панику на Западе
Ну сколько можно мечтать: Порошенко грезит о вступлении в ЕС
Расправа близка: недалекий Порошенко вывел из себя Трампа

Шоу-бизнес

Российскую актрису затравили за свидание с иностранцем
Израиль может остаться без "Евровидения"
Жуткую гибель участницы "Дома-2" расписали по минутам
Темное прошлое Вороненкова довело Шепелева до слез

Проишествия

Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку
16-летняя звезда соцсетей разбилась в ДТП
Британия в ужасе: на месте отравления Скрипалей произошла мистика
Москвичке грозит тюрьма за жалобу на изнасилование

Lifestyle

Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
Звезду "Свадьбы в Малиновке" убил рак
Шоу-бизнес

Появились данные о попадании Сати Казановой в секту

Артистку заподозрили в отречении от веры
Шоу-бизнес

Муж Карины Мишулиной устроил драку в здании суда

Незаконный сын артиста Тимур Еремеев был очень удивлен
Шоу-бизнес

Жуткую гибель участницы "Дома-2" расписали по минутам

Наиболее вероятная причина смерти экс-звезды телешоу – передозировка
Общество

Всплыли грязные секреты пиарщицы "Леруа Мерлен"

Панина сбежала от мужа-бандита и любила цветных мужчин в США

Гороскоп

Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного
Акинфеев покончит с карьерой после триумфа на ЧМ-2018
Гороскоп здоровья на июль 2018 года
Бизнес-гороскоп на июль 2018 года

Фоторепортажи

"Предсказала свою смерть": на фото звезды "Дома-2" нашли страшное пророчество
Что известно о певице Монеточке
"Встречалась с Буре и Галустяном": шикарная жизнь эскортницы из "Дома-2"
Любовная сказка Александра и Миланы Кержаковых рассыпалась в прах

Спорт

Шарапова опозорилась в Лондоне
Макаревич вызверился на счастливых россиян после триумфа на ЧМ
Лазарев обнародовал пикантные кадры с женой Акинфеева
Дзюбу поймали на допинге по фотографии

Регионы

"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Голая болельщица шокировала прохожих в Подмосковье (видео)
"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан
Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru