Темное прошлое Вороненкова довело Шепелева до слез

Родная сестра беглого депутата Дениса Вороненкова Ирина дала показания на детекторе лжи. По словам женщины, которая появилась на программе "На самом деле" Первого канала, миллионер делал только то, что выгодно.

Женщина уверяет, что Дениса нет в живых. Слухи, которые распространяются в Сети и прессе, о якобы, фальсифицированном убийстве – ложные.

Ирина призналась, некоторое время она жила в доме у Вороненкова, но вовсе не на правах родни, а в качестве домработницы. Она готовила, стирала, убирала и даже ухаживала за садом. Надо заметить, что после недолгого совместного проживания брат-миллионер купил бедной родственнице однокомнатную квартиру на юго-западе Москвы.

Вороненкова считает, что убийство брата связано с его незаконной деятельностью. "Согласитесь, озвучивается такое состояние, такие миллионы, ну честным трудом нормальный человек не заработает такие деньги", - сообщила женщина. Также Ирина отметила, что знала о связях брата с криминалом, коррупцией и мошенничеством. Она никак не претендует на баснословные богатства Дениса. Заявления женщины подтвердила проверка на полиграфе.

После выяснилось, что Мария Максакова после гибели мужа вдруг пригласила пожить к себе его дочь от первого брака, с которой ранее постоянно конфликтовала. По словам экспертов, решение Марии – это хитрый ход для решения вопросов с наследством.

Мать Дениса Людмила Николаевна, которая также присутствовала на съемочной площадке, отметила, что никогда не конфликтовала с Максаковой. Более того, она ни разу не видела невестку. Женщины общались только по телефону.

Людмила Николаевна добавила, что не смогла приехать на похороны к сыну, потому что Мария слишком "быстро его похоронила". По словам пожилой женщины, она не успела бы доехать до Киева за такой короткий срок. На вопрос присутствующих, почему она не полетела на самолете, мать беглого депутата ответила, что у нее не было денег на дорогой билет.

Также пожилая женщина рассказала о трагедии, которая случилась в их доме. Около десяти лет назад в пожаре умерли отец и племянник Вороненкова. По словам женщины, вскрытие показало, что у погибших были проломлены черепа. Однако дело было замято следствием. Людмила Николаевна предполагает, что ее мужа и внука убили из-за денег Дениса. Ведущий Дмитрий Шепелев отметил, что, слушая эту историю, он с трудом сдерживает слезы.

В студии появился неожиданный гость Александр Паршов – отец убийцы Вороненкова – Павла Паршова. Мужчина отметил, что всегда мечтал сделать из своего сына профессионального военного, однако он не ожидал, что из любимого сынаследника вырастит хладнокровный киллер. Александр попросил прощения перед родственниками беглого депутата.

мать и сестра Вороненкова отметили, что хотели бы положить конец сплетням о, якобы, "живом", Денисе. Ирина и Людмила Николаевна готовы настаивать на эксгумации и тесте ДНК.