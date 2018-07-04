Машков устроил революцию в театре после смерти Табакова

В народе этот театр всегда назывался "Табакеркой", официальное его название – Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. После смерти худрука старая вывеска утратила актуальность, и в новом сезоне ее сменят.

Очередной, 33-й сезон в театре стартует 4 сентября. Правда, команда "Табакерки" будет давать спектакли на других площадках – сцена театра на Чаплыгина закрывается на ремонт. Сменятся название и логотип – теперь это будет Театр Олега Табакова.

Об этом говорили еще во время первого сбора труппы с новым худруком. Тогда назначенный на этот пост Владимир Машков заявил: "Олег Павлович был кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ – Театр Олега Табакова. А "Табакерка" – это наше "подпольное", неофициальное название".

Среди вариантов, которые озвучивались, был и Театр имени Табакова, но Машков его отверг. Мол, "имени" – звучит академично, а ему хотелось бы сохранить театр как живой организм, как студию для творческих экспериментов.

В "Табакерке" с волнением ждут осени. "Это был, пожалуй, самый тяжелый сезон в истории нашего коллектива", – признаются в театре. Несмотря на это, напоминает "Газета.ru", коллективу удалось сыграть пять премьер. Машков пообещал, что продолжит курс, начатый Олегом Павловичем, сохранит все лучшее, что придумал учитель. Ему важно сберечь память о Табакове.

Публикация от Владимир Машков (@actormashkov) 24 Июн 2018 в 1:51 PDT

Одной из звезд театра в новом сезоне будет вдова Олега Табакова Марина Зудина. Она предусмотрительно вошла в труппу "Табакерки", которой теперь "рулит" Владимир Машков, а в Московском художественном театре играет исключительно как приглашенная актриса.