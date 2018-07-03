"Вылизывала с головы до ног": любовник смакует подробности оргии с женой Шнурова

Матильда оказалась королевой оральных ласк. Да и в других способах любви ей равных не было. Дай бог каждому, как говорится.

Восемь лет длился союз Сергея и Матильды Шнуровых. А месяц назад они развелись! Поклонники до сих пытаются понять, какая кошка пробежала между влюбленными. Возможно, ясности добавит взгляд в прошлое Матильды. В то время, когда она была Леной Мозговой и считалась девушкой светского фотографа Димы Михеева. Именно он придумал ей громкий псевдоним.

По словам фотографа, в Матильде ему больше всего нравилась готовность к сексуальным экспериментам. Она та еще затейница – горячая, ненасытная, похотливая! "Не отказывалась ни от садомазо, ни от групповых игр, – говорит Дима. – А уж в оральных ласках ей равных нет. С головы до ног вылизывала, я почти сознание терял. И, конечно, лучше наездницы я не встречал. Гибкая вся такая, будто целиком на тебя, плотно скользя, насаживается!"

Лена постоянно просила знакомить ее с нужными людьми – любовник часто видел ее с другими мужиками. Актер, главред мужского издания – все были очарованы умелой красавицей. "Как-то под утро раздался звонок, – цитирует фотографа "Экспресс-газета". – Взял трубку и слышу пьяный голос Шнурова: "А я твою Матильду только что того... Как думаешь, может, еще в ж****у попробовать?"

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 26 Фев 2018 в 7:07 PST

Матильда уход от Шнурова прокомментировала лишь один раз. На своей официальной странице в соцсети Instagram она опубликовала свою фотографию, а в подписи обратилась ко всем любопытствующим: "Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели. Жизнь сложнее, чем лента новостей. Не пытайтесь разобраться, удовлетворяя свое любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно".