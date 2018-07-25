"Как мне тебя найти": прелестная фанатка Крида поставила всех на уши

Певец Егор Крид разыскивает очаровательную фанатку. Артист вне себя от умиления.



Крид опубликовал в Instagram трогательное видео. В кадре совсем маленькая девочка Полина заливается слезами. Мама крохи, которая снимала истерику ребенка на камеру мобильно, спрашивает, почему та так переживает. Прелестная девчушка объясняет, что рыдает из-за Крида. Она хочет петь и танцевать с Егором, но он не приедет. В ответ родительница обещает сводить Полину на ближайший концерт звезды.

Крида очень растрогала реакция крохи. В комментариях к публикации он отметил, что очень хочет пригласить малышку на выступление, поэтому девочку срочно необходимо разыскать. "Милая Полиночка, как мне тебя найти? Я обязательно позову тебя к себе на концерт и обниму после него! Ангелочек 👼❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".