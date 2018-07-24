После слухов о новой любовнице Шнуров опубликовал признание

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, кажется, смирился со статусом холостяка. Артист уже подыскал себе новую зазнобу.

В своем микроблоге Шнуров опубликовал шуточное стихотворение. Из поэзы можно сделать вывод, что певец признается, что больше не страдает из-за развода с женой Матильдой, так как нашел себе пассию.

"Я скачу опять, как Витязь, / И стреляю холостыми. / Люди, чаще разводитесь! /Это право не отымет/ Никакой закон дурацкий. Быть не вместе – это праздник!" – такими строками начинается творение Шнурова обильно сдобренное ненормативной лексикой.

Далее артист советует мужчинам не жадничать и "оставлять бабам цацки, деньги", а также добавляет: "Не последняя ж герла,/ Как писал ужасный Герцен / Умерла, так умерла". Ниже звезда "Ленинграда" сообщает, что уже отправился на поиск "новых типажей", который завершился на втором этаже Эрмитажа. За несколько часов публикация набрала около 200 тысяч отметок "Нравится" и несколько сотен комментариев.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 24 Июл 2018 в 4:09 PDT

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о том, что после расставания с женой Сергей переключился на ее подругу предпринимательницу Нику Белоцерковскую. Интересно, что лидер группы "Ленинград" на три года младше бизнесвумен. Отношения пары зашли так далеко, что, говорят, парочка вместе провела отпуск во Франции и Италии.

"Наверное, их сблизило то, что оба пережили крах брака. Они знают друг друга как облупленных, понимают с полуслова, сто лет крутятся вместе в свете, у них общие увлечения..." – рассказали в близком окружении Шнурова и Белоцерковской. Звезды предпочитают не комментировать слухи о своем романе.