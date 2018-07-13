Наташа Королева покажет в Кремле новые зубы

Скоро в Кремле состоится шоу Наташи Королевой, приуроченное к юбилею. К предстоящему событию артистка подготовилась серьезно, даже сделала себе новые зубы.

В конце мая Наташа Королева отметила юбилей. Популярной исполнительнице исполнилось 45 лет. В это невозможно поверить, особенно с учетом того, как великолепно выглядит певица. Артистка тщательно следит за фигурой. И дело не только в том, что скоро состоится ее шоу в Кремле в честь круглой даты, но и в желании быть привлекательной для мужа Сергея Глушко, более известного как стриптизер Тарзан.

"Сергей часто меня просит: пожалуйста, не превращайся в тетку! Приходится выполнять его просьбу. В холодильнике у нас мышь повесилась: я слежу за своим рационом, а еще занимаюсь спортом – без этого никуда", – сообщила Наташа Королева.

На предстоящем грандиозном концерте Наташа Королева предстанет с поистине ослепительной улыбкой. Как компетентно передает "Собеседник", недавно артистка сделала себе новые зубы. Она установила ультратонкие виниры, изготовленные из немецкой керамики. "Я сделала это не моды ради, а по показанию врача. И очень довольна", – сообщила певица.

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 8 Июл 2018 в 1:15 PDT

К слову, недавно Наташа Королева процитировала своего мужа, который рассказал, как ему удается затаскивать артистку в спортзал: "Как говорится, колхоз – дело добровольное, никого силой не затащишь в зал заниматься! Я даже собственную жену иногда с трудом отрываю от дивана, находя жесткую мотивацию и, может, не всегда приятные слова, которые она точно не хотела бы услышать (про появившийся жирок на животе, дряблую попу и целлюлитные бока), но в ее случае это работает! И как же приятно через две-три тренировки услышать от нее слова благодарности!"