Отец-тиран кастрировал Майкла Джексона

Личный врач легендарного певца Майкла Джексона Конрад Мюррей утверждает, что своим великолепным голосом певец обязан гормональным инъекциям. Уколы исполнителю делали по настоянию тирана-отца.

По сообщениям медика в детском и подростковом возрасте Майкл страдал от проблем с кожей. Для того чтобы избавить мальчишку от прыщей и заодно остановить процесс мутации голоса, Джексона закалывали гормонами.

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"Заявление, что он [Майкл] был "химически кастрирован", чтобы поддерживать свой высокий голос, не пустые слова", – сообщил медик. Конрад решился на заявление после смерти отца артиста Джозефа Джексона, сообщает The Sun.

Публикация от Alexandra Cortès (@anna.cortes.1806) 22 Янв 2018 в 1:15 PST

Добавим, что о варварских порядках в семье Джексонов стало известно после того, как, получив мировую известность, Майкл отважился на большое интервью, в котором рассказал о своем прошлом. Артист поведал журналистам, что считал свое детство несчастным, так как он, его братья и сестры до смерти боялись отца. Джозеф Джексон наказывал сыновей, и, по всей вероятности, даже был их за провинности.

Публикация от 9jaMediaTV (@9jamediatv) 9 Июл 2018 в 11:14 PDT

Принято считать, что ненависть к отцу заставила Майкла так кардинально изменить свою внешность. Поговаривают, что певец не мог жить с мыслью о том, что он очень похож на отца. И именно поэтому всю свою жизнь он пытался изменить себя.

Публикация от PhotoArt (@artguna) 10 Июл 2018 в 8:28 PDT

Напомним, что недавно, 27 июня, в США скончался отец Майкла Джексона Джо Джексон. Ему было 89 лет. Несколько дней назад мужчина был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Мужчина понимал, что ему осталось жить совсем немного, и через соцсети попрощался с миром.