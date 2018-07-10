Миддлтон в "кокошнике" затмила "бледную моль" Маркл

Накануне, 9 июля, в Великобритании состоялись крестины Луи – третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. На торжественном событии присутствовали и принц Гарри с супругой, американской актрисой Меган Маркл, которая, по мнению общественности, выглядела бледной молью на фоне сияющей Кейт Миддлтон.

прочитано 3113 раз