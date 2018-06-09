Ани Лорак с мужем-турком покидают Россию

МОТ и Ани Лорак получили приз за лучший дуэт "Сопрано" на 16-й Ежегодной национальной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация". За кулисами с певицей пообщался корреспондент Dni.Ru.



Начало года для Ани Лорак было наполнено важными событиями – она не только получила главную музыкальную награду страны, но и представила шоу DIVA, равных которому в России никто не делал. Теперь, кажется, можно и выдохнуть, позволив себе небольшой отдых.

"В начале июня в нашей семье два праздника – именины у моей дочери Софии (9 июня девочке исполнится семь лет. – Прим. ред.) и мужа Мурата Налчаджиоглу (12 июня он празднует 41-й день рождения. – Прим. ред.). Они оба Близнецы по знаку зодиака, – рассказала Ани. – Отметим оба события в солнечной Греции, где недавно снимали клип на песню "Сумасшедшая". Подарки уже выбраны. Дочь получит игрушки, хотя она у нас уже первоклашка. Для мужа купила кое-что интимное".

Супруг артистки – богатый человек, один из владельцев крупного туристического бизнеса, поэтому его удивить чем-то материальным трудно. "Мужчине сложно угодить. Я считаю, что дорогие подарки типа яхт и машин он сам себе должен делать, – улыбнулась Ани. – Женщина должна что-то элегантное и с большим вкусом выбранное преподносить. Например, я дарю ему красивые запонки, ручки, галстуки – то, что всегда нужно и всегда ценится".





Напомним, что с будущим мужем певица познакомилась в 2005 году на отдыхе в Анталье. В 2006-м Мурат переехал на Украину, а через два года сделал предложение руки и сердца. В 2009 году пара расписалась в центральном ЗАГСЕ Киева, а после этого с размахом отпраздновала свадьбу в Турции.

