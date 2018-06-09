Онкобольной Николаев поразил худобой

Легендарный телеведущий Юрий Николаев стал обладателем специальной награды премии МУЗ ТВ – "За вклад в жизнь". За кулисами "Олимпийского" с ним встретился корреспондент Dni.Ru.

Юрий Николаев знаком зрителям разных поколений как ведущий популярных музыкальных программ – "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "ДОстояние РЕспублики". Благодаря ему на нашей эстраде зажглись такие звезды, как Ани Лорак, Сергей Лазарев и Юлия Началова – на премии МУЗ-ТВ они блистают регулярно.

Телеведущий не мог сдержать слез, получая награду – фирменную тарелочку. А 20-тысячный "Олимпийский" взорвался аплодисментами и криками "Браво!" Напомним, что в прошлом году в номинации "За вклад в жизнь" лауреатом стала 80-летняя актриса Светлана Немоляева.

Худоба Николаева, которому скоро исполнится 80 лет, поразила публику. Вероятно, это следствие не только возраста, но и серьезной болезни – он давно ведет борьбу с онкологией.





В начале 2000-х у него диагностировали рак кишечника. Николаев сразу начал лечение, перенес несколько серьезных операций. При этом он не делал больших перерывов в работе и продолжал сниматься в проектах Первого канала.





"Это произошло лет 12 назад. Через пять лет случился рецидив, потом еще один. В чем причина заболевания, я не знаю", – признался Николаев в 2016 году на шоу Малахова.

Он рассказал, что болезнь иногда отступает, но потом возвращается. "Мне нужно постоянно проверяться и при малейшем подозрении опять начинать лечение", – отметил ведущий. Его мать тоже скончалась от рака – возможно, это наследственная предрасположенность.





В интервью Юрий Александрович не раз подчеркивал, что принять новость о болезни было нелегко, но это заставило его пересмотреть взгляды на жизнь. Мэтр уверен: как бы не было страшно, главное – не сдаваться, ведь жизнь продолжается.