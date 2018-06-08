"Меня можно поздравить": Тодоренко с большим животом сделала заявление

Телеведущая Регина Тодоренко принимает поздравления. Звезда пришла на премию "Муз-ТВ" в роскошном наряде, который подчеркнул округлый живот.

Регина с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке мероприятия. Красотка была облачена в белое платье с открытыми плечами и анималистичным принтом. Пышная юбка подчеркнула изменившиеся формы звезды.

Присутствующие на премии журналисты telegram-канала Super накинулись на Тодоренко с вопросом: "А можно уже вас поздравлять?". На что знаменитость с улыбкой ответила: "Да, конечно, поздравляйте меня".

Слухи о беременности Регины ходят уже давно. Правда, ни о беременности, ни о любимом мужчине Тодоренко предпочитает не говорить.

Публикация от SUPER (@super.ru) 8 Июн 2018 в 10:16 PDT

Добавим, что вначале 2018 года в СМИ обсуждалась информация об интрижке телеведущей с певцом Владом Топаловым. Однако тогда знаменитости утверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Напомним, сегодня, 8 июня, в СК "Олимпийский" в Москве состоялось открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация". Ведущими шоу стали Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. На сцену выйдут: Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак, группа "Руки вверх!", LOBODA, Ольга Бузова, A’Studio, Валерий Меладзе, Тимати, Джиган и многие другие. Организаторы приготовили много сюрпризов: зрители не только услышат хиты любимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданных амплуа.