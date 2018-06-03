"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Пожалуй самая узнаваемая российская танцовщица балета Анастасия Волочкова подозревает, что против нее развернута масштабная информационная кампания в Сети. Такие мысли неудивительны – практически под каждым новым снимком или видеороликом, которые балерина выкладывает на своей странице в Instagram, разгорается бурное и зачастую нелицеприятное обсуждение.
Пользователи Сети критикуют красавицу за неподобающий внешний вид. излишне откровенные наряды, наскучившие шпагаты в самых неожиданных местах, прилюдное оголение и другие излюбленные приемы Анастасии Волочковой. С недавних пор ее начали ругать и за то, что она затянула в этот "водоворот разврата" свою дочь Ариадну.
Впрочем, достается и ребенку. Въедливые критики считают, что девочка также, как и ее звездная родительница, облачается в нескромные наряды. Однако главную двусмысленную ремарку в адрес дочери в последнем видео допустила сама Анастасия Волочкова.
В видео девочка сделала несколько танцевальных па, после чего призналась. что не знает, как танцуют в балете. однако она может красиво прыгнуть в воду, что немедленно и исполнила. "Боже, какой ужас", – со смехом прокомментировала балерина тот момент, когда Ариадна полностью скрылась под водой. "Аришка. ты жива?", – уточнила она. Ответом стало появление головы девочки над водой.
Отметим, от такого ролика сердца многих поклонников были растоплены. Анастасию Волочкову и ее дочь забросали комплиментами. Однако нашлись и те, кто упрямо не сдавал свои позиции и продолжал критиковать балерину.
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