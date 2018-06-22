"Ничего себе толстушка": Пригожин подставил дочь Валерии

Накануне, 21 июня, Иосиф Пригожин поздравил дочь Валерии Анну Шульгину с днем рождения, опубликовав милое семейное фото. Однако подписчики нашли его неудачным, а некоторые обвинили продюсера в "подставе".

21 июня единственная дочь популярной певицы Валерии Анна Шульгина отпраздновала юбилей. Наследнице артистки исполнилось 25 лет. Анна строит собственную певческую карьеру – она сняла несколько клипов, а также успешно участвовала в различных телепроектах. Шульгина делает все, чтобы ее воспринимали как самостоятельную единицу, а не как "дочь певицы Валерии".

Поклонники начали поздравлять Анну еще за день до праздника. Когда же наступила важная дата, одним из первых отметил ее продюсер Иосиф Пригожин. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram супруг Валерии опубликовал трогательное семейное фото, на котором изображена Анна, а в щеки ее целуют Иосиф и Валерия.

"Зайка, с Днем рождения! Взрослая наша,самостоятельная девочка. Будь счастлива, любима, востребована, а если вдруг что... мы всегда рядом. #деньрождения @anna_shulgina❤️😘 Мамочке отдельные поздравления! @valeriya Если что, то этому фото уже 5 лет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Пригожин.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 20 Июн 2018 в 4:46 PDT

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям. Фанаты рассыпались в комплиментах звездному семейству. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Пригожина за фото – мол, оно неудачное: "Лет так на 50 выглядит аня", "Анна больше Вас двоих 😕", "Это не зайка, а крольчиха...", "Я подумала это дочка Иосифа , а это Аня ? Ничего себе толстушка", "Подставил так подставил..."

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) 15 Июн 2018 в 9:32 PDT

Анна, по ее признанию, не стеснялась своих параметров. "Я никогда не была анорексичного телосложения, но, поверьте, внимания от противоположного пола у меня было море в любом моем весе. Гармония", – заверяла подписчиков Шульгина.