Черствая Волочкова обогатилась на болезни члена семьи

Балерина Анастасия Волочкова расстроила фанаток алчностью и беспринципностью. Там, где другие рыдают, танцовщица пытается заработать.

Кот балерины по кличке Лакки настоящая звезда соцсетей. Фото и видео с участием пушистика постоянно появляются в микроблоге Анастасии. К примеру, сегодня, 30 марта, Волочкова снова поделилась с почитателями записью с любимым питомцем, правда повод был нерадостный.

"У нас заболел котик Лакки..😔 И Ариша самостоятельно отвезла его в клинику. С хозяйкой коту конечно, было спокойнее.🙏🏻 И спасибо докторам, которые быстро сделали рентген и все необходимые анализы.🙏🏻 Вообще, это фантастическая сеть вет клиник, когда можно выбрать отделение, более близкое к дому, чтобы не мучить животных. Наш Лакки вчера был в клинике на Воронцовских прудах (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она под видео.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 30 Май 2018 в 4:04 PDT

Поклонники, которые практически никогда не жалеют Анастасию, всегда очень сострадают Лакки, а уж после этого поста прошлись по балерине по полной. Кем ее только не называли. Намекали, что она бездушная живодерка, которая свела в могилу ни одно поколение домашних любимцев, а также черствая хапуга, которая пытается обогатиться на страданиях животного. По словам некоторых фанатов, именно балерина виновата в плохом самочувствии зверя, они намекнули на ранее опубликованный пост, в котором Волочкова с котом на руках прыгает на батуте.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 23 Май 2018 в 10:55 PDT

"Я не пойму какого хера надо было прыгать пьяной с котом на батуте и вытрясьти ему все кишки. Мой брат за своей собачкой ходит и смотрит что-бы она какую нибудь гадость с пола не слизала. А тут такое. У него и так вид всегда не веселый. Это уже переходит все границы. Животное это не аксесуар", "это не первый котик. У него были предшественники, а до котов еще 2 собачки, по-моему. Угробили всех", "Пусть котик выздоравливает быстрее,на батут конечно ему нельзя было", "И снова реклама, сеть ветклиник отстегнет Насте! Молодец, все в дом..", "Переживает за кота, а тэги все сплошное "радость", "я", "волочкова", "балет"...что это??" "Даже на собственном котике больном рекламу делает. Достала. Отписываюсь. Не интересна больше", – язвили раздраженные поклонники в комментариях.