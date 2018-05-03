Машков влип в скандал из-за слов о Табакове

Ведущий "Культуры" Владислав Флярковский провел интервью с новым художественным руководителем "Табакерки", актером Владимиром Машковым. Беседа вызвала критику известного журналиста Юрия Дудя.

Артист стал невольным участником скандала, разгоревшимися между телеведущим и блогером. "Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоит уходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать", – написал Дудь в своем Twitter.

Флярковский отреагировал на критику блогера. По словам ведущего, в реплике Дудя он почувствовал "настороженность". Однако он добавил, что благодарен блогеру за отклик. "Мне приятен подчеркнутый интерес к моей работе моих коллег", – цитирует Владислава Флярковского радиостанция "Говорит Москва".

На передачу отреагировали и другие журналисты. Ксения Собчак написала у себя в Twitter: "На вопрос “лучшее интервью и интервьюер по вашему мнению?” я теперь знаю точный ответ".

Отметим, в беседе с Флярковским Владимир Машков исключительно уважительно отзывался о своем наставнике Олеге Табакова. "Олег Павлович в нас многое вложил, много понятий, которые основаны были на практике... Все, что происходило в моей судьбе и моих товарищей, было осознанно", – сказал Машков.

Напомним, что предложение возглавить "Табакерку" Владимиру Машкову поступило лично от министра культуры России Владимира Мединского. Ему предлагали на выбор и руководство МХТ имени Чехова, но Машков сразу отказался от этого поста в пользу режиссера Сергея Женовача. В молодости Машков не раз выходил на сцену "Табакерки".