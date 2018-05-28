Ведущая Регина Тодоренко попала в больницу с серьезным недугом

Телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована. Звезда рассказала, почему оказалась на больничной койке.



В своем Instagram Регина опубликовала фото, на котором запечатлена лежащей под капельницей в медицинском учреждении. Ниже девушка попросила прощения у поклонников за срыв съемок.

"А потом в почку постучался пиелонефрит 💪🏻 И теперь Съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва....Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой 🙈, а врачи заставили госпитализироваться. Очень надеюсь на ваше понимание 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке) Моя команда сделает все возможное, чтоб вам было комфортно и без меня!!!! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас) P.S.: Хуже было только после галлюциногенных грибов 🍄💩 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Тодоренко под фото.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 28 Май 2018 в 3:36 PDT

Почитатели пожелали звезде скорейшего выздоровления и попросили не торопиться с выходом на работу, а довести лечение до конца. "Региночка выздоравливай 🙏🙏Мы с тобой и любим тебя 🌺🌺🌺", "Регион держись, у меня 10 лет назад так было, все будет ОК!😘", "Скорейшего выздоровления , как говорится, хвост пистолетом🌷", "Выздоравливай дорогая Региночка, ни о чем не переживай все будет хорошо))))", – писали Тодоренко в комментариях.

Напомним, некоторое время назад в Сети появились слухи, что у Регины новый роман – ее избранником стал певец Влад Топалов. Пока ни телеведущая, ни артист не подтвердили эту информацию. Ранее Регина отрицала все слухи, но недавно ее с музыкантом заметили вместе – они не скрывали чувств друг к другу, сообщает Teleprogramma.pro.