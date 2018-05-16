Джигарханян в тяжелом состоянии в реанимации

Армена Джигарханяна доставили в отделение реанимации одной из больниц в Москве, передает Telegram-канал 112. Состояние актера оценивается как тяжелое.

Напомним, в январе артист был доставлен в Городскую клиническую больницу № 1 имени Н.И. Пирогова в Москве из-за вируса. А 26 апреля в СМИ появилась информация о том, что актера госпитализировали в состоянии комы. Все обошлось, и после выписки Джигарханян направился в свою квартиру в Староконюшенном переулке, где поселился после развода с Татьяной Власовой. Правда, врачи настаивали на более длительной госпитализации. Но актер отказался – мол, репетирует в театре "Мольера".