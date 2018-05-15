Известный композитор поплатился за нападение на Валерию

У продюсера Иосифа Пригожина пытаются отсудить миллион долларов. Композитор Максим Иванов считает, что использование его музыки к треку певицы Валерии "По серпантину" незаконно.



Иванов потребовал кругленькую сумму после того, как певица исполнила композицию в "Альберт-холле" в Лондоне в сопровождении симфонического оркестра. Адвокаты продюсера хотели решить дело миром, однако Иванов настаивает на своем.

По словам Пригожина, много лет назад тот был готов отдать мелодию бесплатно. "Мы оформили бумаги – так называемый паритетный договор, по которому он должен был получать определенные суммы. Менеджеры составили отчет, но ему не понравилась цифра", – поведал Иосиф.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 20 Апр 2018 в 8:40 PDT

Композиция пролежала на полке два года, после чего Валерия написала к ней слова, а Анатолий Лопатин сделал новую аранжировку. "Так что оно было еще и значительно переработано – с согласия автора. И вот спустя огромный промежуток времени песня вошла в репертуар", – добавил продюсер.

Иосиф пояснил, что трек вышел рядовой, до суперхита он недотягивает. "Композитор же, который не написал больше ни одной известной песни, сейчас ведет себя совершенно по-хамски", – язвительно отметил Пригожин.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 17 Мар 2018 в 4:22 PDT

Адвокат продюсера Сергей Жорин рассказал журналистам, что уже состоялось несколько судебных разбирательств, и они все завершились в пользу Пригожина. Юрист не понимает, зачем Иванов затеял "эту бессмысленную возню". По словам защитника, судебные издержки уже загнали композитора в долги, из-за которых ему даже закрыли выезд за границу, сообщает журнал StarHit.