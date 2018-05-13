"Ты же корова!": победителя "Евровидения" грязно обругали
Нетаньяху оставил сообщение на своей странице в социальной сети Twitter. Он употребил слово на иврите, которое имеет значение "милая" или "дорогая" – так чаще всего обращаются к близким друзьям. Однако машина неверно истолковала его фразу.
"Ты же корова!" – гласит автоматический перевод сообщения, которое оставил Нетаньяху. Из-за случившегося разгорелся настоящий скандал: недоброжелатели присоединились к оскорблениям в адрес победителя "Евровидения".
"Пусть страшненькая, поет же хорошо, это главное", – пишет один из пользователей. "Фу. Такая молодая и уже такая толстая. Совсем смотреть противно", – отмечает другой. "Клоунов выбирают", – опустился до грязных оскорблений третий.
Ну что поделать, если правда корова? Пусть страшненькая, но поет же хорошо, это главное. pic.twitter.com/XZIHKMtZ5j— Тревор Колби (@trevor_kolby) 13 мая 2018 г.
Напомним, что представительница России Юлия Самойлова не смогла пробиться в финал "Евровидения". Она завершила свое выступление на конкурсе на предпоследнем этапе.
Как писали Dni.Ru, в общей сумме Нетта Барзилай получила 529 очков. Примечательно, что профессиональное жури конкурса отправило ее на пятое место, но итоги зрительского голосования позволили ей вырваться вперед.
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