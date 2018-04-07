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Молодой красавец раздвинул ноги Валерии

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
49-летняя Валерия похвасталась шикарным шпагатом, выложив видео в Instagram. Ножку певицы, судя на кадрам, поддерживал молодой и очень симпатичный танцор.
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Сейчас Валерия готовится к юбилейному концерту. Видео было записано в рамках репетиции.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Репетиции полным ходом, оттачиваем нюансы. Премьера шоу "К Солнцу" 13го и 14го апреля в Санкт-Петербурге в БКЗ Октябрьский , а 20го и 21го апреля в Москве в Крокус-сити холл", – пояснила артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Поклонники пришли в восторг от способностей своей любимицы. "Как девочка!!!Милая и красивая!!!!👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼Завидненько-о-о!!!!" "Такая молодец -вы Валерия..просто супер..голос ..фигура..лицо", "Пересмотрела 10 раз😂, залипла, шикарно", "Какой шпагат, а какие красавцы рядом... мммм", – заявили фанаты.

Отметим, что 17 апреля Валерии исполнится 50 лет. За свою творческую карьеру певица завоевала множество наград, среди них 13 премий "Золотой граммофон", четыре премии "Муз-ТВ" ("Лучшая исполнительница 2004", "Лучшая исполнительница 2010", "Лучшее видео 2014", "Лучшая исполнительница десятилетия 2015"), две премии MTV Russia Music Awards ("Лучшая исполнительница 2004", "Лучшая песня 2005"), 13 премий "Песня года".

Автор: Алёна Нестерова7 апреля 2018, 10:05
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