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Овдовевшая Зудина в восторге от большого достоинства Машкова

Марина Зудина, Олег Табаков, Владимир Машков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актриса рада, что все так обернулось. И приветствует назначение актера на пост худрука "Табакерки".
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Новость о назначении актера Владимира Машкова на пост худрука "Табакерки" с воодушевлением восприняла вдова Олега Табакова. "Теперь я спокойна за театр. Ведь главное, чтобы театр развивался. Олег Павлович всегда считал, что главный талант Машкова – это режиссура, помимо его актерских дарований. И он так мечтал, чтобы Володя вернулся в театр. Вообще, у них была такая всегда особая связь друг с другом", – улыбается Зудина. Она вообще в восторге от его большого человеческого достоинства, харизмы и актерского дарования.

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Владимир Львович Машков актер

Она уверена, что Машкову решение возглавить один из лучших столичных театров далось непросто. "Я знаю, что в театре теперь будет та жизнь, которую любил Олег Павлович. Важна очень энергия, вдохновение, необходимые театру. Владимир Машков обладает такими качествами, и еще он очень большой души человек", – цитирует вдову Табакова РИА "Новости".

На похоронах Олега Табакова Машков очень поддержал членов семьи покойного. Несмотря на большие черные очки, скрывающие лицо, актер выглядел настоящим мачо. И как истинный джентльмен был невероятно внимателен к убитой горем Зудиной. В начале траурной церемонии актриса старалась держать себя в руках, но вскоре от добрых слов и соболезнований сломалась и расплакалась. Машков стал успокаивать коллегу. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные представителями прессы.

Напомним, что предложение возглавить "Табакерку" Владимиру Машкову поступило лично от министра культуры России Владимира Мединского. Ему предлагали на выбор и руководство МХТ имени Чехова, но Машков сразу отказался от этого поста в пользу режиссера Сергея Женовача. При этом большую часть года Машков проводит в Голливуде. Ходит по тусовкам, играет в казино, снимается в кино – роли достаются не главные, но гонорар солидный. Несколько лет назад он купил дом в Лос-Анджелесе. А еще приобрел роскошную яхту с камбузом, двумя спальнями, баром и бильярдной. Интересно, как он из-за океана планирует руководит театром?..

Автор: Иван Губкин6 апреля 2018, 13:36
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