Новая метла по-новому метет: как изменится "Табакерка" при Машкове

Бурными, продолжительными, переходящими в овации аплодисментами, как написала бы советская передовица, встретили актеры "Табакерки" новость о том, что теперь художественно руководить им будет Владимир Машков. На сбор труппы прессу не звали – он прошел в закрытом режиме.



"Я не могу сказать, что мы очень долго размышляли о том, кто должен возглавить театр, созданный Олегом Табаковым. Мы решили назначить Владимира Машкова, – сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников. – Понимаю, вы это назначение воспринимаете благожелательно. Машков приступит к своим обязанностям, когда исполнится 40 дней после смерти Олега Табакова. Если бы он нас видел и слышал, одобрил бы наш выбор".

