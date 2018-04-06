Новая метла по-новому метет: как изменится "Табакерка" при Машкове
"Я не могу сказать, что мы очень долго размышляли о том, кто должен возглавить театр, созданный Олегом Табаковым. Мы решили назначить Владимира Машкова, – сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников. – Понимаю, вы это назначение воспринимаете благожелательно. Машков приступит к своим обязанностям, когда исполнится 40 дней после смерти Олега Табакова. Если бы он нас видел и слышал, одобрил бы наш выбор".
Новый худрук начал свое обращение к труппе так: "Мне отступать некуда. Я много видел, и теперь я здесь. Это огромная ответственность. Я не волнуюсь, потому что это моя жизнь, я в крайней степени собранности. Как завещал мой великий учитель Олег Табаков, дело надо делать. Мы будем продолжать его дело".
Актер добавил, что из-за новой должности ему придется отказаться от некоторых ролей. "Я буду по возможности развиваться, но от каких-то долгоиграющих проектов придется отказаться", – отметил он.
Владимир Машков служил в МХТ имени Чехова, а затем перешел в "Табакерку", которой руководил Олег Табаков. На посту худрука Машков, безусловно, многое в театре поменяет. Вероятно, изменится репертуарная политика, появятся новые актеры. Открытым остается вопрос о названии театра. До сих пор это был Московский театр-студия под руководством Олега Табакова.
Напомним, что большую часть времени русский Брюс Уиллис или, как его еще называют в США, "бородатый Сталлоне" проводит в Голливуде. Ходит по тусовкам, играет в казино, снимается в кино – роли достаются не главные, но гонорар солидный. Несколько лет назад Машков купил дом в Лос-Анджелесе. А еще приобрел роскошную яхту с камбузом, двумя спальнями, баром и бильярдной.
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