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Шоу-бизнес

Взбешенная Яна Поплавская сорвала эфир скандального шоу

Яна Поплавская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Яна Поплавская эмоционально рассказала о том, как не смогла сняться в скандально известной передаче "ДНК" на НТВ. Популярная актриса прервала запись, когда у нее лопнуло терпение.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Поплавская рассказала о том, как поучаствовала в записи передачи "ДНК". Однако уже с самого начала очевидно, как артистка отнеслась к шоу и тому, что происходило на нем.

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"О Тесте на количество Дерьма, Низости , Катастрофе( ДНК) на НТВ!" Вчера , которое стало моим сегодня! Я приехала на программу "ДНК" якобы про многодетного отца ( 12 детей) , который не признает 13 Ребенка ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – начала свой рассказ Поплавская.

Далее популярная актриса поведала суть истории. "Некий Иван , самодовольное ничтожество , сообщает , что он живет сразу с 5 женами , называет себя православным и верующим человеком , подкрепляя это аргументом , что брак ,с его одной из жен ,венчанный . Далее Герой программы , сообщает , что он живет в одной квартире с 4 жёнами и 12 детей живут с ним на одной площади. "Жен" он имеет по расписанию , которое он установил . Вся семья счастлива и полна энтузиазма найти 5 жену , в планах родить 50 детей !!!" – возмущенно написала актриса.

Досталось от Поплавской и ведущему шоу, которого якобы интересовали только подробности интимной жизни героя. "Ни на один вопрос " Почему мы не говорим о детях? Знают ли об этой ситуации органы опеки и тд?" Я не получила ответа . Ведущий Александр Колтовой ссылался на карточки с вопросами , которые написал ему редактор и поэтому он их задает !" – высказалась артистка.

Далее, по словам Поплавской, в студии появились несколько детей, чей возраст в среднем – четыре-пять лет, а старшему – 11. "И Ведущий программы , присаживаясь перед крошечным 4 летним ребенком , сюсюкая спрашивает , как живется всем малышам с таким папой и мамами , знает ли малыш , как зовут его личную маму!!!! Я НЕ ПОВЕРИЛА СВОИМ ГЛАЗАМ И УШАМ!" – призналась Яна.

Тут ее терпение лопнуло, и она прервала съемку. "Меня потрясло , что все находящиеся в студии гости молчали , даже тогда , когда я остановила запись программы и обращаясь к залу , редакторам , продюсерам , ведущему программы , спрашивала , как они посмели манипулировать несовершеннолетними детьми , выставив их перед всей страной , на федеральном канале в угоду рейтингу . Где , скажите мне, органы опеки ?Как возможно докатится до скотства и кому пришла эта мысль в голову использовать крохотных детей в программе ? Как должно изменится сознание людей, журналистов , руководства , чтобы идти на подобные вещи!? Я не буду молчать!" – завершила свой пост Поплавская.

Автор: Наталья Аряева6 апреля 2018, 10:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Яна Поплавская

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