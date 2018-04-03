Роковая Анджелина Джоли рушит семью известного актера

Зарубежные СМИ утверждают, что Анджелина Джоли пытается увести из семьи известного голливудского актера Итана Хоука. Говорят, роковую красотку совсем не смущают его супруга и двое детей.

Анджелина Джоли и Итан Хоук давно знакомы. Они вместе снимались в фильме "Забирая жизни" и с тех пор являются друзьями. Однако, отмечают пронырливые репортеры, одинокая Энджи по-другому взглянула на старого друга. Джоли напропалую флиртует с 47-летним артистом.

"Анджелина и Итан давно дружат, они очень доверяют друг другу. В последнее время актеры все чаще видятся и переписываются. Анджелина признавалась, что у нее в животе "летают бабочки", когда она получает его сообщения", – цитирует человека из близкого окружения голливудской дивы Radar Online.

Все бы ничего, однако Хоук уже десять лет как женат. Он воспитывает двух дочерей и считается образцовым семьянином. "Итан пока не пересек границу, но он прекрасно понимает, насколько красива и сексуальна Анджелина. Он засыпает ее комплиментами каждый раз, когда получает шанс. А Джоли, как всем известно, уже разлучила женатого мужчину с супругой", – рассказали журналистам знающие люди.

Между тем информация о том, что Брэд Питт, еще не до конца оформивший развод с Анджелиной Джоли, вернулся к бывшей жене Дженнифер Энистон, обрастает новыми подробностями. Репортерам удалось запечатлеть Брэда и Дженнифер вместе с Шайло. Инсайдеры утверждают, что девочка очень много времени проводит с Энистон.