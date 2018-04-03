Опустившаяся Цымбалюк-Романовская сцепилась с матерью-одиночкой

Скандал вокруг бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской не сбавляет оборотов. Теперь стало известно, что представитель пианистки якобы угрожает матери-одиночке, которую лишили работы в театре.

Все началось с того, что полтора года назад Армен Джигарханян одним днем уволил сразу несколько сотрудников своего театра без объяснения причин. Те обвинили в случившемся жену мэтра, Виталину Цымбалюк-Романовскую: мол, специально подговорила супруга, чтобы избавиться от них.

Одной из пострадавших стала актриса Дана Назарова, оставшаяся без средств к существованию с маленьким ребенком на руках. Именно она на всю страну рассказала о случившемся в театре, потому что ей не оформили декрет и буквально выгнали на улицу.

Ситуация получила продолжение. Как выяснилось, Цымбалюк-Романовская намерена судиться с матерью-одиночкой Назаровой. "Сейчас они с адвокатом составляют иск. Ее представитель мне напрямую угрожает: "Пожалеешь, что вступила с нами в прения!" Но я намерена бороться за правду до последнего", – цитирует актрису StarHit.

Она отправилась в адвокатское агентство Кати Гордон. "Дана права, что отстаивает свою позицию – ее обманули. Назаровой не дали подписать два договора о продлении контракта, она успела завизировать только один. Происходило это в период "царствования" Виталины, она знала об этой ситуации и допустила ее. К сожалению, Дана все разбирательства проиграла, но мы подали иск в Верховный суд. Я хочу обратиться к Армену Борисовичу и попросить помощи, ведь случившееся порочит имя театра. Если моя клиентка выиграет, получит компенсацию в размере 150 тысяч рублей", – приводит слова Гордон издание.

Интересно, что адвокат Виталины высказал иную версию событий. "Да, иск против Назаровой в стадии подачи, но причина совсем другая. Дана оклеветала в одной из телевизионных программ мою клиентку. Говорила, что та постоянно травила Джигарханяна, а это неправда. История с увольнением давно исчерпала себя. Ей нужно жаловаться в Департамент культуры, а не на Цымбалюк-Романовскую!" – высказался адвокат пианистки. В Сети активно обсуждают эту ситуацию и говорят, что Виталина совсем опустилась, решив судиться с одинокой матерью.